Pescadores marchan en Veracruz tras derrame de petróleo en el Golfo de México: Exigen limpieza y apoyos económicos

Habitantes de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, además del Puerto de Veracruz, en Veracruz, salieron a las calles este domingo 5 de abril para exigir una solución real ante las afectaciones provocadas por el derrame de hidrocarburo registrado desde el pasado 2 de marzo en el Golfo de México.

La movilización, denominada “Marcha por el mar y la laguna”, reunió a pescadores, prestadores de servicios turísticos y pobladores indígenas que denuncian daños a su entorno y medios de vida.

🐢🛢️ Alarma ambiental en el Golfo de México. Un derrame de petróleo ya provoca afectaciones en playas de Mecayapan, donde autoridades reportaron tortugas muertas con rastros de crudo.



Habitantes y pescadores alertaron sobre la contaminación, mientras en Pajapan cerraron varias… pic.twitter.com/P8zJrtatHU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Manifestantes reclaman justicia ambiental al gobierno de Veracruz

Desde temprana hora, más de un centenar de personas recorrieron varios kilómetros por la zona serrana de Santa Martha, partiendo de la cabecera municipal de Pajapan hacia Playa Linda, una de las áreas más impactadas.

Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron justicia ambiental y social, al considerar insuficientes las acciones de contención y limpieza implementadas por autoridades estatales y federales.

Derrame en Veracruz: comunidades denuncian daños ambientales y económicos

De acuerdo con los pobladores, el derrame ha paralizado actividades clave como la pesca, el turismo y el comercio local, afectando directamente a decenas de familias. Señalan que, a más de un mes del incidente, continúan apareciendo restos de chapopote en las costas, agravando la situación.

Las comunidades indígenas nahuas y nuntajiiyi han sido de las más perjudicadas, pues dependen de los recursos naturales para subsistir. En ese contexto, los inconformes acusan que se ha vulnerado su derecho a un medio ambiente sano, así como a la salud, el trabajo y el territorio.

A través de un posicionamiento firmado por más de 50 organizaciones, se cuestionó la falta de transparencia en torno a las causas y dimensiones del derrame. Además, calificaron el hecho como parte de un modelo que prioriza la explotación energética por encima de la protección ambiental.

En Tabasco siguen las afectaciones por el derrame de hidrocarburos

Exigencias ante el derrame petrolero en el Golfo de México

Durante la movilización, los manifestantes plantearon una serie de demandas concretas a las autoridades:



Limpieza integral de playas, lagunas y zonas afectadas

Monitoreo permanente ante la llegada de más hidrocarburo

ante la llegada de más hidrocarburo Transparencia total sobre el origen y consecuencias del derrame

Identificación y sanción de los responsables

de los responsables Apoyos económicos para pescadores, restauranteros y prestadores de servicios

para pescadores, restauranteros y prestadores de servicios Garantía de reparación del daño ambiental

Aunque autoridades reportan avances en las labores de limpieza, los habitantes aseguran que los efectos del fenómeno continúan, en parte por condiciones climáticas como los eventos de norte, que provocan el reingreso de crudo a las costas.

Derrame en el Golfo de México: Retiran 700 toneladas de hidrocarburos, pero pescadores siguen en crisis Tras recolectar 700 toneladas de hidrocarburo, el Gobierno asegura que no hay riesgo sanitario; sin embargo, el sector pesquero encara una Semana Santa incierta. 29 marzo, 2026

Prevén marcha en el Puerto de Veracruz

La protesta en Pajapan forma parte de una serie de movilizaciones. Para la tarde de este mismo domingo, colectivos y ciudadanos convocaron a una nueva marcha en el puerto de Veracruz, con el objetivo de mantener la presión social y exigir soluciones de fondo ante un desastre que, aseguran, sigue afectando su vida cotidiana.

La movilización fue por el bulevar Manuel Ávila Camacho y su objetivo fue exigir respuestas claras y el establecimiento de mecanismos de coordinación y observancia en el Golfo de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.