Recolectan 700 toneladas de contaminantes tras derrame en el Golfo de México

Más de 700 toneladas de hidrocarburo fueron retiradas de las costas del Golfo de México como parte de las labores de limpieza tras el reciente episodio de contaminación, informó la Secretaría de Marina.

En conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que el derrame se mantiene bajo control operativo, pero reconocieron que continúan las investigaciones para determinar su origen.

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"Respecto a las acciones en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante", indicó en un comunicado.

La limpieza se realizó con más de 3 mil elementos, apoyados por 46 buques, 45 vehículos, siete aeronaves, drones aéreos y submarinos, en un despliegue que abarca las costas de Veracruz y Tamaulipas.

Estas acciones "han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero", aseveró.

Mantenemos acciones coordinadas a través del grupo interinstitucional. Más de 3 mil elementos, 46 embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención han sido desplegados para proteger nuestras costas y ecosistemas.



Se han atendido 39 playas y más de 480 km de litoral,… pic.twitter.com/lQN2HmRh7v — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

El retiro de crudo ha abarcado 39 playas a lo largo de más de 480 kilómetros. Además, se intervinieron manglares y esteros.

Realizan trabajos de investigación en la Sonda de Campeche

De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender la situación desde su origen.

De acuerdo con el Grupo se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes.

Derivado del derrame en el Golfo de México, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el contaminante provenga de un buque en la zona, sin que hasta ahora se haya identificado responsable.

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