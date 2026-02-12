Adiós a la doble pensión: Revisa por qué el ISSSTE ya no permitirá sumar estos dos beneficios

Una reciente resolución cambia el panorama para pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y marca el adiós a la doble pensión. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmaron que no se permitirá sumar estos dos beneficios tras el fallecimiento de un trabajador, decisión que impacta directamente en familias mexicanas de todo el país.

La determinación de la SCJN fija un límite claro en el sistema público. Especialistas advierten efectos en la economía familiar, mientras autoridades defienden la medida para proteger recursos destinados a pensiones y atención médica de trabajadores del Estado mexicano.

¿Por qué el ISSSTE ya no permitirá sumar estos dos beneficios?

El dictamen prohíbe cobrar simultáneamente la pensión por viudez y la pensión por riesgo de trabajo cuando ambas derivan del fallecimiento de la misma persona trabajadora. La medida define límites claros dentro del régimen del ISSSTE para garantizar orden financiero.

Ministros señalaron que ambas prestaciones buscan el mismo objetivo, proteger a la familia tras la muerte del sostén económico. Autorizar el cobro doble alteraría el equilibrio financiero del sistema nacional de pensiones y comprometería recursos públicos en el largo plazo.

El criterio retoma el artículo 67 de la Ley del ISSSTE vigente desde la reforma de 2007. La interpretación oficial establece que recibir dos pagos completos por un mismo deceso se aparta del diseño constitucional previsto en la legislación mexicana.

La razón detrás de por qué se elimina la doble pensión.|Getty Images

El caso que derivó en este dictamen y su resolución

El debate surgió tras la impugnación presentada por una mujer que buscó obtener una segunda pensión por riesgo de trabajo. Ella ya recibía pensión por viudez luego de la muerte de su concubino afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según expediente judicial correspondiente.

La autoridad del instituto negó la nueva prestación al considerar que ambos apoyos surgían del mismo fallecimiento. Inconforme con la decisión, la solicitante llevó el caso a tribunales y el proceso escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia.

El Pleno concluyó que el ISSSTE actuó conforme a derecho y rechazó el argumento de violación al debido proceso. La Corte determinó que la segunda pensión solo constituía una expectativa de derecho para la solicitante sin generar afectación económica inmediata.