Es oficial en Querétaro: las actividades gratuitas que puedes realizar con tus niños en abril 2026

A través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), la Biblioteca Vasconcelos ofrece un interesante catálogo de actividades gratuitas para realizar con los niños durante abril de 2026 en Querétaro. El programa incluye talleres, círculos de lectura y eventos especiales durante todo el mes.

Las actividades culturales son organizadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y buscan fomentar la lectura, el arte y el desarrollo de las infancias.

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Qué actividades de lectura se podrán realizar en Querétaro

La programación de la Biblioteca Vasconcelos para abril de 2026 incluye juegos literarios, lecturas en voz alta, la creación del club “Los libros de la ballena” y espacios dedicados al libro-álbum. Estas actividades se realizan en el marco de celebraciones como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril), el Día Mundial del Arte (15 de abril) y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril).

Sumado a los anterior, habrá oportunidades para el análisis de códices históricos como el Boturini y el Mendocino, y círculos de lectura sobre la obra de la poetisa argentina Alejandra Pizarnik.

Según lo previsto, el programa también incluye el abordaje de la narrativa latinoamericana contemporánea con autoras como Mariana Enríquez y Lola Ancira, espacios de reflexión sobre el aprendizaje, el consumo cultural y la influencia de nuevas plataformas digitales.

Cómo celebrar el Día Mundial del Arte en Querétaro

El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, la ocasión ideal para participar de los talleres de historia del arte dirigidos a infancias y adolescentes que ofrecerá la Biblioteca en Querétaro.

En la grilla también destaca el programa “Vacaciones con V de Vasconcelos”, que dió inicio el 7 de abril con talleres manuales, actividades temáticas y dinámicas para bebés en la Sala Infantil.

Hacia finales del mes se realizará la jornada “Florecemos entre libros”, que ofrecerá presentaciones musicales, narraciones, puestas en escena y actividades enfocadas en el bienestar integral y los derechos de las infancias. Esta celebración tendrá lugar del 24 al 30 de abril.

Las familias de Querétaro también podrán disfrutar de diálogos interdisciplinarios sobre storytelling, el Boom Latinoamericano y figuras del antihéroe en narrativas actuales.

Además, el cronograma incluye un conversatorio titulado “Aprender a aprender”, que está orientado a fortalecer la concentración y el estudio en un entorno digital.

Finalmente, la programación incluye la lectura crítica del clásico libro “El principito” y culmina con la presentación teatral “No hay sitio mejor que el hogar”, inspirada en El Mago de Oz, a cargo del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

Dónde conocer el cronograma completo de actividades

Las personas interesadas en participar de estas actividades gratuitas que ofrece la Biblioteca Vasconcelos en Querétaro pueden conocer el cronograma completo y actualizado en el sitio web oficial de la Secretaría de Cultura .