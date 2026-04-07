Adiós a las bebidas y comidas al volante: Puebla prepara multas para todos los conductores que cometan esta infracción muy común

Un hábito muy extendido entre conductores mexicanos está a punto de salirles muy caro en Puebla. Las autoridades del estado alistan multas directas para quienes cometan esta infracción al volante que millones practican sin pensarlo dos veces, y las cifras que maneja el tabulador oficial sorprenden.

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Puebla prepara multas de miles de pesos para quienes manejen comiendo o bebiendo

El Tabulador de Infracciones de Puebla, específicamente en su artículo 25, fracción XLVII, establece sanciones para conductores que fumen, ingieran bebidas o consuman alimentos mientras manejan. La multa oscila entre 10 y 15 UMAs, lo que equivale a un rango de $1,173.10 hasta $1,759.65 pesos.

No se trata de una cifra menor. Ese monto supera fácilmente el costo de cualquier café o botana que el conductor decida consumir al volante. Puebla prepara multas con base en una norma ya vigente en su marco legal de tránsito.

La fracción XLVII del artículo 25 agrupa tres conductas bajo la misma sanción: fumar, beber y comer durante la conducción. Cualquiera de las tres expone al infractor al mismo rango de penalización económica.

Así castiga el estado a quienes irrespeten el transporte público.|Imagen Ilustrativa

Conductores en Puebla deben cambiar este hábito antes de que los multen

Las bebidas y comidas al volante se perciben como algo cotidiano e inofensivo, pero el marco jurídico poblano las cataloga como infracciones de tránsito formales. Esto significa que cualquier agente vial puede levantar una infracción en el momento que detecte esta conducta.

El riesgo no es solo económico. Comer o beber mientras se conduce distrae al conductor y eleva el tiempo de reacción ante imprevistos. La norma existe precisamente para reducir esos índices de distracción vial en las carreteras y calles del estado.

Quienes cometan esta infracción muy común en Puebla enfrentan una sanción que el inspector determina dentro del rango legal establecido. Conocer el tabulador es el primer paso para evitar una multa que nadie espera, pero que ya tiene respaldo jurídico en el estado.