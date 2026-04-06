Ni Jalisco ni Querétaro: el estado de México que ya aumentó el pasaje del transporte público a $14 pesos desde abril

En Durango, el costo del transporte público ya subió a 14 pesos desde el 1 de abril de 2026, convirtiéndose en uno de los estados donde el pasaje urbano alcanza ese importe.

El ajuste fue aprobado por unanimidad por el Consejo Consultivo del Transporte, luego de un estudio socioeconómico realizado por autoridades estatales. Con esta medida, la tarifa general pasó de 13 a 14 pesos, marcando un nuevo incremento en el costo del servicio en la entidad.

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¿Desde cuándo aplica el aumento del transporte público en Durango?

La nueva tarifa entró en vigor en abril de 2026, tras su validación oficial por parte del gobierno estatal. Este incremento representa un ajuste de aproximadamente 7.6%, derivado de factores como el aumento en el precio de combustibles, refacciones y mantenimiento de las unidades.

De acuerdo con autoridades de movilidad, el objetivo fue garantizar la viabilidad del servicio ante el encarecimiento de los insumos necesarios para su operación.

El pago del pasaje en Durango ha visto un aumento exponencial en los últimos años. |Imagen Ilustrativa

¿Quiénes sí pagan $14 en Durango por el transporte público y quiénes no?

El aumento aplica únicamente para la tarifa general. En cambio, los grupos con tarifa preferencial mantienen el mismo costo sin modificaciones:

Estudiantes

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Para estos sectores, el pasaje continúa en 7 pesos, por lo que no se ven afectados por el incremento.

¿Cuánto aumentó el pasaje del transporte público en Durango durante los últimos años?

El aumento no es un hecho aislado. En los últimos años, el costo del transporte público en Durango ha tenido incrementos progresivos:

Antes de 2023: entre 11 y 12 pesos

2023: sube hasta 13 pesos en algunas regiones

2025: se establece en 13 pesos como tarifa general

2026: aumenta a 14 pesos

En el caso de la tarifa preferencial, pasó de 6 a 7 pesos en 2025 y se mantiene sin cambios en 2026.

¿Aumentó el costo del taxi en Durango?

Además del transporte público, las autoridades avalaron ajustes en las tarifas de taxi en la entidad. Los nuevos costos quedaron de la siguiente manera:

Tarifa inicial diurna: 8 pesos

Por kilómetro: 9 pesos

Tarifa nocturna: 8.56 pesos

Por kilómetro nocturno: 9.61 pesos

¿Cómo se compara el valor del pasaje en Durango con otros estados de México?

Aunque el pasaje en Durango ya alcanza los 14 pesos, aún no se ubica entre los más altos del país. Por ejemplo:

Nuevo León registra tarifas de hasta 17.5 pesos

Estado de México alcanza hasta 16 pesos

Baja California ronda los 15.5 pesos

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