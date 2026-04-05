Mega bloqueo de transportistas podría provocar suspensión de clases en la UNAM: esto sabemos

El mega bloqueo de transportistas anunciado para este lunes 6 de abril podría afectar severamente la movilidad en la CDMX y el Valle de México, generando incertidumbre entre miles de estudiantes sobre una posible suspensión de clases en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esto es lo que se sabe hasta hoy.

Aunque hasta ahora no hay un anuncio oficial de paro de labores en la UNAM, reportes viales advierten complicaciones importantes en distintos accesos a la CDMX, que podrían ser parte del recorrido que realizan los estudiantes. Pero, ¿van a poder regresar a clases los alumnos de la UNAM tras sus vacaciones de Semana Santa? Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y campesinos este 6 de abril

¿Habrá suspensión de clases en la UNAM por el mega bloqueo de transportistas?

Desde primeras horas del día, transportistas han confirmado cierres en accesos clave a la capital, lo que podría afectar directamente el traslado de alumnos y docentes. Por esta razón, es normal que varios alumnos y padres de familia se estén preguntando sí habrá clases en la UNAM, este lunes 6 de abril, especialmente en facultades con alta movilidad desde el Estado de México.

🚨 ¡TOMA PRECAUCIONES! Mañana lunes 6 de abril, transportistas y campesinos realizarán un paro nacional con bloqueos en las principales autopistas del país. Consulta aquí los puntos afectados 🚧https://t.co/YKKQPCID3D — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 5, 2026

Hasta el momento, la Máxima Casa de Estudios no ha confirmado una suspensión de clases. Sin embargo, en este contexto, el traslado de cientos de estudiantes podría ser complicado.

Como en otras ocasiones, cada facultad podría tomar decisiones dependiendo de las condiciones de acceso. En situaciones similares, las autoridades universitarias también han optado por medidas como tolerancia de faltas o ajustes en actividades académicas, más que implementar la suspensión de clases.

El llamado principal es a mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada plantel, ya que el impacto del bloqueo de transportistas CDMX podría variar según la zona.

¿Cuáles son las carreteras que serán afectadas por el bloqueo del lunes 6 de abril?

El mega bloqueo de transportistas contempla cierres en diversas vialidades estratégicas que conectan con la Ciudad de México. Entre las principales rutas afectadas se encuentran:

Autopista México-Pachuca

México-Querétaro

México-Puebla

México-Cuernavaca

Estas vías son clave para el traslado diario de miles de estudiantes que, por ejemplo, acuden a Ciudad Universitaria y otros campus de la UNAM como la Preparatoria 9, el CCH Vallejo, la FES de Acatlán, entre otros.

El bloqueo de transportistas este 6 de abril forma parte de una protesta nacional del sector, lo que incrementa la magnitud de las afectaciones. Se prevén congestionamientos severos, retrasos y posibles interrupciones en rutas de transporte público. Puedes conocer la lista completa de carreteras y vialidades afectadas e este ENLACE.

Recomendaciones para estudiantes ante el bloqueo de transportistas hoy 6 de abril

Ante este panorama, se recomienda:

Salir con anticipación si es necesario trasladarse

Consultar rutas alternas

Mantener comunicación con profesores

Seguir cuentas oficiales de la UNAM

Este 6 de abril, el regreso a clases de miles de estudiantes tras las vacaciones de Semana Santa podría verse afectado por el mega bloqueo de transportistas que comenzará a las 07:00 horas.