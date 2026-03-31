Lista REAL de aciertos que pide la UNAM para entrar a CCH y prepas en 2026

¿Quieres entrar al bachillerato de la UNAM? Antes de que comiences el proceso y elias tus opciones, te conviene enterarte de cuál es la cantidad de aciertos que pide el CCH o la Prepa de la UNAM para ofrecerte un lugar.

La educación media superior en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los objetivos más buscados por millones de jóvenes aspirantes cada año. Sin embargo, el número de aciertos que obtengas en el examen de admisión, va determinar el plantel en el que vas a pasar los próximos tres años de tu vida. Para que consideres la mejor opción, en adn Noticias, te contamos cuántos aciertos piden en cada una de las prepas y los CCH.

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La UNAM sí pide un número de aciertos mínimo en cada prepa y CCH

Si bien es cierto que las distintas prepas y CCHs de la UNAM sí exigen una cantidad mínima de aciertos para asegurar un lugar, la verdad es que no existe un puntaje mínimo fijo, pues el número de aciertos que solicita cada plantel varía cada año debido a distintos factores:

La demanda que tenga cada plantel

El número de lugares disponibles

El desempeño general de quienes presentan el examen

¿Qué CCH de la UNAM pide más aciertos?

¿Quiéres saber cuántos aciertos pide el CCH Sur? Te contamos que aunque la cantidad de aciertos para ingresar a los distintos planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) pueda variar en 2026, podemos basarnos en los aciertos mínimos que pidieron el año pasado, para darnos una idea de los puntos que deberás de tener en tu examen de admisión para lograr un lugar en estos planteles de la Máxima Casa de Estudios.

CCH Azcapotzalco: 91 aciertos

CCH Naucalpan: 83 aciertos

CCH Oriente: 95 aciertos

CCH Sur: 97 aciertos

CCH Vallejo: 95 aciertos

Por lo tanto, en 2025, el CCH Sur es que que pidió más aciertos para el ingreso en 2025, por lo que es probable que este año sea igual.

¿Cuántos aciertos pide cada prepa de la UNAM?

Si tu meta para este 2026 es ganar tu lugar en una de las prepas de la UNAM, te contamos que es importante lograr el puntaje mínimo para formar parte de la comunidad estudiantil que cuenta con pase reglamentado para cualquier carrera universitaria.

Si también te estás preguntando: ¿cuántos aciertos pide la prepa 6?, te contamos que de acuerdo con el documento “¿Cómo ingreso a la prepa? 2026“, la cantidad de aciertos mínimos que pidieron en cada preparatoria en 2025 fueron:

ENP 1 “Gabino Barreda”: 104 aciertos

ENP 2 “Erasmo Castellanos Quinto”: 109 aciertos

ENP 3 “Justo Sierra”: 106 aciertos

ENP 4 “Vidal Castañeda y Nájera”: 95 aciertos

ENP 5 “José Vasconcelos”: 107 aciertos

ENP 6 “Antonio Caso”: 114 aciertos

ENP 7 “Ezequiel A. Chávez”: 101 aciertos

ENP 8 “Miguel E. Schulz”: 98 aciertos

ENP 9 “Pedro de Alba”: 111 aciertos

¿Cuántas preguntas tiene el examen de admisión de la UNAM en 2026?

El examen de admisión de la UNAM para el nivel medio superior en 2026 consta de 128 preguntas de opción múltiple. Esta prueba evalúa conocimientos y habilidades de educación secundaria y es la misma cifra utilizada en los concursos de asignación del Área Metropolitana (COMIPEMS/ECOEMS).

Ahora que ya conoces cuál es el número de puntos que deberás de conseguir para entrar a la prepa o el CCH de la UNAM que más te gusta, prepárate para que nadie te gane tu lugar.