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Carreteras y autopistas que colapsarán por los bloqueos de transportistas este lunes 6 de abril

Transportistas y campesinos se unirán en el paro nacional y realizarán bloqueos en carreteras; puntos estratégicos que serán afectados este 6 de abril.

Carreteras en donde habrá bloqueos de transportistas este 6 de abril
Carreteras y autopistas se paralizarán este 6 de abril por los bloqueos de transportistas y campesinos desde las 7:00 horas.|Todos somos fortin 2 | Facebook

Escrito por: Adriana Pacheco

Los bloqueos de transportistas paralizarán carreteras y autopistas este lunes 6 de abril, lo que afectará gravemente la circulación de automovilistas y unidades de transporte en pleno regreso de vacaciones de Semana Santa.

A los transportistas se unirán los campesinos y juntos exigirán mayor seguridad en las carreteras, frenar las extorsiones, parar los homicidios y que se respeten los acuerdos a los que se llegaron con el Gobierno Federal meses atrás.

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¿En qué carreteras habrá bloqueos este 6 de abril?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) comenzará el paro indefinido en carreteras y puntos estratégicos para la movilidad entre estados.

Las carreteras y autopistas en donde habrá bloqueos son:

  • Autopista México-Querétaro
  • Autopista México-Puebla
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Autopista México-Guadalajara
  • Acceso a Nuevo Laredo
  • Autopista México-Pachuca
  • Arco Norte
  • Autopista México-Toluca
  • Carretera Federal 45 (Panamericana)
  • Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Vía corta a Chihuahua
  • Autopista Salamanca–Celaya
  • Occidente y Pacífico
  • Autopista de Occidente (15D)
  • Carretera Culiacán–Mazatlán
  • Carretera Morelia–Pátzcuaro
  • Autopista Naucalpan-Ecatepec
  • Zona Norte y Bajío
  • Mexicali-San Luis

¿Cuáles son las demandas?

  • Bases inmediatas para facilitar del transporte
  • Zonas de seguridad para carga en 30 puntos estratégicos
  • Operaciones federales en las colonias controladas por el crimen organizado
  • Botones automáticos de emergencia relacionados al C5 y C4
  • Políticas financieras para cada recolecta y pago de alimentos
  • Combatir la extorsión por el crimen organizado

¿A qué hora comenzarán los bloqueos de transportistas?

El megabloqueo de transportistas tiene previsto iniciar a las 7:00 horas y se alargará hasta que las autoridades cumplan con las peticiones, según los manifestantes.

ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron la huelga de transportistas y agricultores en 20 estados de México, sobre todo en Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Sinaloa y Sonora.

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