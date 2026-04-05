Carreteras y autopistas que colapsarán por los bloqueos de transportistas este lunes 6 de abril
Transportistas y campesinos se unirán en el paro nacional y realizarán bloqueos en carreteras; puntos estratégicos que serán afectados este 6 de abril.
Los bloqueos de transportistas paralizarán carreteras y autopistas este lunes 6 de abril, lo que afectará gravemente la circulación de automovilistas y unidades de transporte en pleno regreso de vacaciones de Semana Santa.
A los transportistas se unirán los campesinos y juntos exigirán mayor seguridad en las carreteras, frenar las extorsiones, parar los homicidios y que se respeten los acuerdos a los que se llegaron con el Gobierno Federal meses atrás.
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¿En qué carreteras habrá bloqueos este 6 de abril?
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) comenzará el paro indefinido en carreteras y puntos estratégicos para la movilidad entre estados.
Las carreteras y autopistas en donde habrá bloqueos son:
- Autopista México-Querétaro
- Autopista México-Puebla
- Circuito Exterior Mexiquense
- Autopista México-Guadalajara
- Acceso a Nuevo Laredo
- Autopista México-Pachuca
- Arco Norte
- Autopista México-Toluca
- Carretera Federal 45 (Panamericana)
- Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Vía corta a Chihuahua
- Autopista Salamanca–Celaya
- Occidente y Pacífico
- Autopista de Occidente (15D)
- Carretera Culiacán–Mazatlán
- Carretera Morelia–Pátzcuaro
- Autopista Naucalpan-Ecatepec
- Zona Norte y Bajío
- Mexicali-San Luis
¿Cuáles son las demandas?
- Bases inmediatas para facilitar del transporte
- Zonas de seguridad para carga en 30 puntos estratégicos
- Operaciones federales en las colonias controladas por el crimen organizado
- Botones automáticos de emergencia relacionados al C5 y C4
- Políticas financieras para cada recolecta y pago de alimentos
- Combatir la extorsión por el crimen organizado
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 5, 2026
Transportistas y agricultores bloquearán este lunes 6 de abril carreteras y puntos estratégicos en 20 estados del país pic.twitter.com/5fNxFjQ9u9
¿A qué hora comenzarán los bloqueos de transportistas?
El megabloqueo de transportistas tiene previsto iniciar a las 7:00 horas y se alargará hasta que las autoridades cumplan con las peticiones, según los manifestantes.
ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron la huelga de transportistas y agricultores en 20 estados de México, sobre todo en Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Sinaloa y Sonora.
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