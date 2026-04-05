Carreteras y autopistas que colapsarán por los bloqueos de transportistas este lunes 6 de abril

Los bloqueos de transportistas paralizarán carreteras y autopistas este lunes 6 de abril, lo que afectará gravemente la circulación de automovilistas y unidades de transporte en pleno regreso de vacaciones de Semana Santa.

A los transportistas se unirán los campesinos y juntos exigirán mayor seguridad en las carreteras, frenar las extorsiones, parar los homicidios y que se respeten los acuerdos a los que se llegaron con el Gobierno Federal meses atrás.

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¿En qué carreteras habrá bloqueos este 6 de abril?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) comenzará el paro indefinido en carreteras y puntos estratégicos para la movilidad entre estados.

Las carreteras y autopistas en donde habrá bloqueos son:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Guadalajara

Acceso a Nuevo Laredo

Autopista México-Pachuca

Arco Norte

Autopista México-Toluca

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Occidente y Pacífico

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Zona Norte y Bajío

Mexicali-San Luis

¿Cuáles son las demandas?

Bases inmediatas para facilitar del transporte

Zonas de seguridad para carga en 30 puntos estratégicos

Operaciones federales en las colonias controladas por el crimen organizado

Botones automáticos de emergencia relacionados al C5 y C4

Políticas financieras para cada recolecta y pago de alimentos

Combatir la extorsión por el crimen organizado

🚨#AlertaADN



Transportistas y agricultores bloquearán este lunes 6 de abril carreteras y puntos estratégicos en 20 estados del país pic.twitter.com/5fNxFjQ9u9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 5, 2026

¿A qué hora comenzarán los bloqueos de transportistas?

El megabloqueo de transportistas tiene previsto iniciar a las 7:00 horas y se alargará hasta que las autoridades cumplan con las peticiones, según los manifestantes.

ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron la huelga de transportistas y agricultores en 20 estados de México, sobre todo en Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Sinaloa y Sonora.

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