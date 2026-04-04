Semana Santa 2026: SEP adelanta regreso a clases para este lunes 6 de abril en este estado

Mientras cientos de miles de alumnos continúan disfrutando de las vacaciones de Semana Santa 2026, los estudiantes de educación básica del estado de Aguascalientes deberán regresar a las aulas este próximo lunes 6 de abril tras los días de asueto de Jueves y Viernes Santo.

Fue a través del calendario oficial emitido por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que se informó que el regreso a clases será oficial para alumnos de preescolar, primaria y secundaria dentro de todo el territorio.

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¿Por qué se adelanta el regreso a clases en Aguascalientes por Semana Santa?

De acuerdo con el anuncio de las autoridades, el regreso a clases en Aguascalientes de este 6 de abril se da gracias a que las vacaciones de Semana Santa se recorrieron hasta finales de este mismo mes.

En su momento, las autoridades de la entidad mexicana dieron a conocer que para este 2026 las vacaciones de Semana Santa se deberían empalmar con las fechas de la Feria de San Marcos.

Fechas de las vacaciones de abril en Aguascalientes

De acuerdo con el calendario oficial del IEA, las vacaciones que correspondían a la Semana Santa 2026 darán inicio el próximo lunes 20 de abril, esto dentro de un periodo de dos semanas sin clases tal y como ocurre en el periodo ordinario en otras entidades de la República Mexicana.

Pese a ello, es importante aclarar que las y los alumnos de Aguascalientes sí pudieron disfrutar del Jueves y Viernes Santo, esto gracias a que se marcaron en el calendario como días de descanso oficial para los estudiantes.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en Aguascalientes por la Feria de San Marcos

El regreso a clases de los alumnos de Aguascalientes por las vacaciones en la Feria de San Marcos, se dará hasta el martes 5 de mayo.

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