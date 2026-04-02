¡No solo en Iztapalapa! Así será el Viacrucis en San Francisco Culhuacán; horarios y ruta

En la Semana Santa 2026, los fieles católicos tienen una opción más para vivir el Viacrucis en la CDMX. Más allá de Iztapalapa, en Coyoacán se alista una de las representaciones más tradicionales y emotivas.

La Semana Santa 2026 en la Ciudad de México no solo se vive en Iztapalapa. En el corazón de Coyoacán, el Viacrucis de San Francisco Culhuacán se prepara para reunir a cientos de creyentes y visitantes que buscan una experiencia más cercana, pero igual de significativa. Esta representación de la Pasión de Cristo en Coyoacán destaca por su arraigo comunitario, su historia y la participación activa de vecinos. Si buscas una opción alternativa a la procesión masiva de Iztapalapa, sigue leyendo, porque te contamos todos los detalles.

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¿Dónde se realiza el Viacrucis de Cristo en San Francisco Culhuacán, CDMX?

La representación del Viacrucis en Culhuacán se lleva a cabo en el pueblo de San Francisco Culhuacán, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Este sitio, reconocido por su riqueza histórica y cultural, se transforma cada año en escenario de uno de los eventos religiosos más importantes de la zona.

El punto principal de reunión será la parroquia del Señor del Calvario, desde donde parten las escenas iniciales. A lo largo del día, calles y espacios comunitarios se convierten en escenarios vivos que recrean los momentos más representativos de la Pasión de Cristo.

A diferencia de la famosa representación de Iztapalapa, este Viacrucis mantiene un ambiente más local, lo que permite a los asistentes vivir una experiencia más cercana y participativa.

Ruta y horarios del Viacrucis en Coyoacán

La Representación de Semana Santa en Coyoacán inicia desde el Jueves Santo, continúa desde las primeras horas del Viernes Santo y termina el Sábado Santo. Durante los tres días se llevan a cabo actividades litúrgicas y representaciones previas.

Jueves Santo:

15:30 horas: Recorrido con todos los participantes hacia el atrio de la parroquia del Señor del Calvario Culhuacán.

19:45 horas: Representación de los cuadros bíblicos. Inicia con la celebración de Herodes y baile de Salomé y termina con el encarcelamiento de Jesús.

El momento más esperado comienza alrededor del mediodía de Viernes Santo, cuando da inicio el recorrido principal.

Viernes Santo horarios

09:30 horas: Recorrido con sacerdotes, ladrones y soldados romanos por las calles del pueblo.

11:00 horas: Inicio de cuadros bíblicos. Inicia con sueño de Claudia frente a la Parroquia de San Francisco de Asís. Jesús ante Pilatos. Jesús ante Herodes. Termina con Jesús antes Pilato (tercera ocasión).

12:30 horas: Inicio del Viacrucis y pasajes bíblicos durante el recorrido.

Sábado Santo horarios:

17:00 horas: Inicia recorrido para representar la resurrección en Canal Nacional

Ruta del Viacrucis de San Francisco Culhuacán

La ruta contempla diversas calles del pueblo de Culhuacán, donde se escenifican las estaciones del Viacrucis:

Salida: Atrio de la Parroquia del señor del Calvario

Crucificxión en Canal nacional esquina Eje 3 Oriente.

Este evento forma parte de las celebraciones de Semana Santa 2026 y se suma a otras representaciones como la Pasión de Cristo Iztapalapa, consolidando a la capital como uno de los principales puntos para vivir estas tradiciones en México.

Si buscas una opción distinta para este Viernes Santo, el Viacrucis de San Francisco Culhuacán es una alternativa que combina tradición, fe y cercanía en el sur de la CDMX.