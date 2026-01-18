Metro, Metrobús y más; lista completa de transportes gratis en CDMX este 2026 con tarjeta INAPAM

Durante todo el 2026, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la continuidad del transporte público gratuito para personas adultas mayores que cuenten con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

El beneficio forma parte de la política social vigente para este año y aplica únicamente en los sistemas operados por la administración capitalina.

La medida busca reducir gastos cotidianos, facilitar los traslados y garantizar el derecho a la movilidad de quienes tienen 60 años o más, en un contexto donde el transporte público sigue siendo una herramienta clave para la vida diaria.

Transporte público gratis con INAPAM durante 2026

De acuerdo con la Red de Movilidad Integrada (MI), la tarjeta INAPAM funciona durante todo 2026 como pase gratuito en casi la totalidad del transporte público estatal.

Aun con la modernización de sistemas de acceso y cobro, el beneficio se mantiene sin cambios y no requiere registros adicionales.

Las personas adultas mayores únicamente deben presentar su credencial vigente para ingresar, ya sea en torniquetes, accesos especiales o directamente con el personal operativo de cada sistema.

Rutas y sistemas gratuitos para adultos mayores en 2026

Durante el año 2026, la gratuidad con tarjeta INAPAM aplica en los siguientes medios de transporte de la CDMX:



Metro de la Ciudad de México

Acceso gratuito en sus 12 líneas durante todo el año, mostrando la credencial INAPAM

Metrobús (2026)

Viajes sin costo en sus sietes líneas y rutas emergentes activas este año

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Todas las rutas operadas por el Gobierno capitalino continúan siendo gratuitas en 2026

Trolebús

Acceso sin pago en todas sus líneas vigentes durante 2026

Tren Ligero

Servicio gratuito en la ruta Taxqueña–Xochimilco a lo largo de 2026

Cablebús (2026)

Viajes gratis en las líneas ubicadas en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo



¿Puedo tener la tarjeta del INAPAM y Pensión del Bienestar al mismo tiempo?

Servicios excluidos del beneficio en 2026

Las autoridades capitalinas precisaron que el transporte gratuito con INAPAM en 2026 no es obligatorio para:



Microbuses y camiones concesionados

Taxis

Taxis de plataformas digitales

Aunque algunos servicios privados ofrecen descuentos, estos dependen de cada operador.

Un apoyo vigente durante todo el año

El transporte público gratuito para adultos mayores está garantizado durante todo 2026 y representa un apoyo directo a la economía familiar, además de fomentar la autonomía, la inclusión social y la participación activa de este sector en la vida de la Ciudad de México.

