Carreteras cerradas por accidentes, maniobras e incendio hoy Sábado de Gloria

Las vacaciones por Semana Santa no acaban y muchas personas siguen saliendo de la CDMX y si es tu caso te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por bloqueos, accidentes y obras en carreteras hoy Sábado de Gloria.

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Carreteras cerradas hoy sábado

Según el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional las carretera que tienen afectaciones son:

Autopista La Carbonera - Puerto México, kilómetro 206, dirección La Carbonera por accidente vehicular.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, kilómetro 261, dirección Cuernavaca hay cierre parcial por accidente de tracto camión y en el kilómetro 174 por falla mecánica de camioneta.

Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 0, dirección La Tinaja por maniobras para retirar unidad siniestrada.

Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección CDMX hay reducción de carriles por accidente contra muro central.

Autopista México- Cuernavaca en el kilómetro 35 dirección Cuernavaca hay reducción de carriles por atención de incidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 35, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 4, 2026

En la carretera Puebla-Tlaxcala cerca del kilómetro 007+500 hay cierres debido a un accidente vehicular.

Carretera Puente Ixtla-Iguala, con dirección a Iguala, Guerrero cerca del kilómetro 020+500 se registró un accidente.

Carretera Etn. la Tinaja-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 170+300 se registró un accidente y hay cierre parcial de la circulación.

Carretera Ent. La Tinaja - Veracruz, con dirección al Córdoba, Veracruz hay cierre parcial debido a un accidente vial.

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen cerca del kilómetro 037+000 hay cierre parcial debido a un accidente.

Carretera Guanajuato - Silao en el kilómetro 007+500 se registró un accidente.

Se incendia vehículo en carretera

En Edomex se reporta un cierre parcial a la circulación cerca del kilómetro 093+000 de la carretera México-Querétaro con dirección de la CDMX debido a que un auto se incendió debido a una falla mecánica.

En #EdoMéx continúa cierre parcial de circulación por #VehículoIncendiado derivado a una falla mecánica, cerca del km 093+000, de la México-Querétaro, con dirección a Ciudad de México. Se realizan maniobras de salvamento. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 4, 2026

Labores de trasvase de combustible

Además, las autoridades pidieron a los automovilistas que manejaran con cuidado en la Autopista Isla- Acayucan en el kilómetro 170 con dirección a Isla debido a que personal se encuentra realizando labores de trasvase de combustible.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Isla - Acayucan, km 170, dirección Isla. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles.



El personal se encuentra realizando las labores de trasvase de combustible.



Maneja con precaución. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 4, 2026

VIDEO: Mortal accidente en la carretera Naucalpan-Toluca

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