Difunden imágenes de la peligrosa “Angeles Crest”, la carretera en la que Vince Zampella murió al estrellar su Ferrari

La carretera Ángeles Crest es una de las rutas más famosas y peligrosas del sur de California. Sus paisajes montañosos y túneles escarpados atraen a turistas y a conductores apasionados por la velocidad, pero su combinación de belleza y trazado técnico ha cobrado vidas, incluyendo la de Vince Zampella, creador de Call of Duty, quien murió al estrellar su Ferrari contra una barrera de concreto.

El accidente ocurrió en el valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, una zona con historial de choques graves y rescates de emergencia.

Las imágenes registradas por testigos mostraron el impacto y reavivaron el debate sobre los riesgos que esta carretera peligrosa representa para conductores de todo tipo.

Una carretera escénica con fama de letal

La carretera Ángeles Crest forma parte de la Ruta Estatal 2, atraviesa las Montañas San Gabriel y conecta Altadena y La Cañada Flintridge con el Bosque Nacional Angeles.

Aunque parece perfecta para disfrutar del paisaje, sus tramos estrechos, curvas técnicas y cambios bruscos de elevación aumentan significativamente el riesgo de accidentes.

La falta de iluminación, la ausencia de márgenes amplios y de zonas de escape convierten cualquier cálculo errado en un posible choque grave o salida de la vía con consecuencias fatales. Esto convierte a la carretera en un desafío constante incluso para conductores experimentados.

Además, autos deportivos y motocicletas de alto rendimiento frecuentan la zona, especialmente durante fines de semana y horarios nocturnos. Las marcas de neumáticos quemados y frenadas extremas evidencian una cultura informal de velocidad, que las autoridades intentan controlar con operativos y cierres temporales.

El accidente quedó grabado en video

El Ferrari de Vince Zampella perdió estabilidad al salir de un túnel a alta velocidad y se estrelló contra una barrera de concreto. El vehículo se incendió de inmediato y, aunque los testigos intentaron auxiliarlo, la Patrulla de Carreteras de California confirmó su fallecimiento.

La carretera acumula un historial de incidentes graves, muchos relacionados con vehículos de lujo y motocicletas. Expertos en seguridad vial coinciden en que la combinación de potencia, exceso de confianza y trazado montañoso técnico hace de esta ruta un entorno de alto riesgo.

A pesar de su belleza, la Angeles Crest Highway plantea una paradoja: es muy fotografiada, pero su atractivo visual no compensa los peligros reales. El accidente de Zampella sirve como advertencia de que prudencia y respeto a los límites de velocidad son esenciales para transitar esta emblemática pero peligrosa carretera.