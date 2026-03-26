Viernes sin luz: CFE anuncia corte de energía en México hoy 27 de marzo; estados afectados y horarios

¡Planea tus actividades hoy! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte de luz este viernes 27 de marzo de 2026 en un estado del norte de México como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

De acuerdo con la paraestatal, estas suspensiones del servicio tienen como objetivo mejorar la infraestructura, prevenir fallas mayores y garantizar un suministro más eficiente en el futuro. La medida afectará a un fraccionamiento en específico, cuyos horarios han sido definidos.

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¿En qué zona de México hay corte de luz hoy viernes 27 de marzo?

El corte de luz del viernes 27 de marzo se realizará en Durango, solo se suspenderá el servicio eléctrico de manera específica en el fraccionamiento José Ángel Leal.

El apagón se llevará a cabo esde las 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como desconectar aparatos eléctricos sensibles y prever actividades que dependan del suministro eléctrico durante los horarios anunciados.

Asimismo, la CFE señaló que el servicio se restablecerá de manera gradual una vez concluidas las labores en la zona afectada, por lo que pidió comprensión a los usuarios ante las molestias temporales.

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