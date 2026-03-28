Apagón CFE hoy: Lista de comunidades que se quedarán si luz 10 horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un apagón hoy domingo 29 de marzo, afectando múltiples colonias y municipios en el país. Estos trabajos de mantenimiento buscan mejorar la red y evitar fallos futuros.

El corte de luz de hoy se realizará en horarios específicos para minimizar impactos, no obstante, podría durar hasta diez horas.

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Apagón CFE: ¿En qué partes de México no hay luz hoy?

Entre los estados con afectaciones confirmadas se encuentra Coahuila, donde el suministro eléctrico será suspendido desde la 01:00 hasta las 11:00 horas del mismo domingo.

Las colonias y sectores donde se prevén los cortes incluyen:



Minas Siete

Ramos Arizpe

Progreso

La Maseca

Rovirosa

Humberto Moreira

Sarabia

La CFE explicó que los apagones programados responden principalmente a labores de mantenimiento, modernización y mejora del sistema eléctrico nacional. Estas acciones buscan garantizar un servicio más estable y eficiente para los usuarios en el mediano y largo plazo.

CFE: ¿Qué hacer ante el apagón de hoy en Coahuila?

Ante esta situación, la dependencia recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, como:



Desconectar aparatos eléctricos sensibles

Planificar actividades que requieran energía

Mantener lámparas o baterías cargadas

Asimismo, en caso de que el corte no esté programado o se prolongue más de lo previsto, los usuarios pueden reportarlo al número 071 o mediante la aplicación "CFE Contigo".

¿Qué es el medidor con bluetooth de CFE?

De acuerdo con Emilia Calleja, titular de la CFE, este proyecto forma parte de las innovaciones tecnológicas para fortalecer la confiabilidad de servicios eléctricos. El objetivo es que estos equipos tengan la capacidad de:



Facilitar las lecturas, por lo que podrías ya no depender de que un técnico pase a revisar el medidor.

Recibir información sobre cortes de luz en tiempo real.

Tener reconexiones a distancia.

Por ahora no hay una fecha definida para la instalación de estos nuevos medidores, ya que se trata de un proyecto que la paraestatal aún mantiene en desarrollo.

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