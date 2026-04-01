Bancos en México cerrarán por Semana Santa 2026; este es el único que tendrá servicio normal

Durante los días santos, gran parte del sistema bancario en México suspenderá operaciones en sucursales, lo que puede afectar a usuarios que necesitan realizar trámites presenciales.

Sin embargo, habrá una excepción: Banco Azteca confirmó que mantendrá abiertas sus sucursales durante todo el periodo.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), los bancos del país no brindarán servicio al público el jueves 2 y viernes 3 de abril, en apego a las disposiciones oficiales del calendario financiero.

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 2 y viernes 3 de abril.

👉 Conoce el comunicado completo aquí: https://t.co/WUudFKuAub pic.twitter.com/uROY2OsrFF — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) April 1, 2026

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¿Qué bancos abren en Semana Santa 2026 en México?

La ABM detalló que la suspensión de actividades responde a una normativa publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establecen los días inhábiles para el sector financiero.

En este contexto, Banco Azteca se posiciona como el único banco que abrirá en Semana Santa, operando con normalidad los 365 días del año en un horario de 09:00 a 21:00 horas en todas sus sucursales.

Además, algunos bancos que se encuentran dentro de supermercados o tiendas departamentales podrían abrir, pero únicamente bajo los horarios de estos establecimientos, lo que limita los servicios disponibles.

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¿Qué servicios bancarios estarán disponibles pese al cierre?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas en su mayoría, los usuarios no quedarán completamente sin acceso a servicios financieros. La ABM recordó que existen múltiples alternativas disponibles:



Más de 66 mil cajeros automáticos en todo el país

en todo el país Alrededor de 60 mil corresponsales bancarios

Plataformas de banca digital y aplicaciones móviles

Servicios telefónicos que operan las 24 horas

Estas opciones permiten realizar operaciones como retiros, consultas de saldo, transferencias y pagos sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

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¿Qué pasa si tengo un pago en día inhábil?

Otro punto relevante es que, conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse al siguiente día hábil sin penalización.

Esto significa que los usuarios que tengan compromisos financieros durante jueves o viernes santo no serán afectados, siempre que cumplan con el pago en la siguiente jornada bancaria.

Ante este panorama, se recomienda a los clientes planificar sus operaciones con anticipación y aprovechar los canales digitales.

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