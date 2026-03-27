La tarifa del transporte público en Jalisco llegó al Congreso: la iniciativa que propone un cambio en el costo del pasaje

La tarifa y la calidad del servicio del transporte público en Jalisco sigue siendo un tema de discusión en el Congreso pese a la decisión del gobernador Pablo Lemus de dar marcha atrás con el aumento anunciado para el precio del boleto.

En este contexto, la diputada del partido Futuro Tonatzin Cárdenas Méndez presentó una iniciativa para modificar cómo se calculan las tarifas. El cambio propuesto se basa en integrar indicadores de bienestar social en la determinación del precio del pasaje. El objetivo central es que el costo del servicio guarde una relación directa con el poder adquisitivo de las familias y no dependa exclusivamente de variables operativas o de mercado.

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¿Cómo proponen calcular el costo del pasaje en Jalisco?

La propuesta legislativa plantea una ruptura con el modelo actual al integrar factores como los niveles de pobreza y el porcentaje del ingreso que los hogares destinan a la movilidad. Durante el taller “¿Cómo aseguramos un pasaje justo?”, se expuso que estos elementos permitirían que la tarifa se ajuste de manera proporcional a las condiciones de los sectores más vulnerables de la entidad.

La construcción de este nuevo dictamen incluyó mesas de trabajo con estudiantes y colectivos, quienes propusieron indicadores adicionales para enriquecer la fórmula de pago. El equipo técnico de la legisladora evalúa ahora el impacto de estos datos en la determinación final del precio, buscando avanzar hacia un sistema de transporte público en Jalisco que sea financieramente sostenible pero socialmente responsable.

¿Qué es el Plan Alternativo de Movilidad propuesto para Jalisco?

El diputado Miguel de la Rosa Figueroa presentó el Plan Alternativo de Movilidad, un proyecto diseñado "para revertir el abandono del transporte público en Jalisco". Esta propuesta busca garantizar el derecho a la movilidad frente a un sistema que, según el legislador, ha obligado a los ciudadanos a utilizar alternativas costosas e inseguras por falta de eficiencia institucional.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y el PT, quienes señalan que la respuesta gubernamental se ha limitado al incremento de tarifas sin resolver fallas estructurales. El plan propone un cambio de modelo donde el Estado asuma mayor participación para asegurar servicios dignos en áreas laborales, educativas y de salud en toda la entidad este 2026.

Los ejes centrales de decálogo de movilidad presentado son:

Implementar subsidios: Crear un apoyo universal a la movilidad y una tarifa social para reducir el gasto directo del usuario.

Crear un apoyo universal a la movilidad y una tarifa social para reducir el gasto directo del usuario. Garantizar gratuidad: Otorgar transporte sin costo a grupos vulnerables y beneficios específicos para usuarios frecuentes.

Otorgar transporte sin costo a grupos vulnerables y beneficios específicos para usuarios frecuentes. Fondo estatal: Establecer un mecanismo financiero que asegure la sostenibilidad del sistema sin depender exclusivamente del boletaje.

Establecer un mecanismo financiero que asegure la sostenibilidad del sistema sin depender exclusivamente del boletaje. Reforma tarifaria: Reestructurar el Comité Técnico Tarifario y mejorar los sistemas de pago, incluyendo la eliminación de la tarjeta única.

Reestructurar el Comité Técnico Tarifario y mejorar los sistemas de pago, incluyendo la eliminación de la tarjeta única. Movilidad eléctrica: Avanzar hacia una red de transporte sustentable e integral en la Zona Metropolitana.

El proyecto también contempla la conformación de un observatorio ciudadano y herramientas de transparencia digital para auditar la calidad del servicio. Legisladores como Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Mariana Casillas Guerrero subrayaron que el crecimiento desordenado de la ciudad exige un plan que detenga el impacto económico real que las tarifas elevadas generan en los bolsillos de los jaliscienses.