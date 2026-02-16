Son los últimos días; estas personas pueden acceder hasta al 90% de descuento en el predial en Culiacán

Con el arranque de 2026, el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, activó el programa Inicia Bien el Año 2026, una estrategia que busca aliviar la carga económica de las familias y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación local.

La medida contempla beneficios que pueden representar hasta 90% de descuento en el pago del impuesto predial, dependiendo del perfil del contribuyente.

La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero y aplica tanto para adeudos recientes como para aquellos acumulados desde 2025 y años anteriores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden obtener hasta 90% de descuento en el predial en Culiacán?

De acuerdo con la Dirección de Ingresos municipal, los pensionados, jubilados y personas con discapacidad son el sector que puede alcanzar el mayor beneficio.

Este grupo tiene derecho a un 80% de descuento sobre el monto principal del predial y, adicionalmente, un 10% extra por pronto pago durante febrero. En términos prácticos, el apoyo puede traducirse en una reducción de hasta 90% del total a cubrir.

Otros sectores también cuentan con estímulos:



Dueños de casa habitación : 50% de descuento más 10% adicional por pronto pago

: 50% de descuento más 10% adicional por pronto pago Dueños de comercio: 40% de descuento más 10% adicional por pronto pago

A esto se suma el 100% de descuento en multas y recargos tanto del Impuesto Predial como del ISAI, beneficio clave para quienes arrastran adeudos de varios años.

Ciudadanos protestan contra el aumento del impuesto predial en Durango 2026; firmas y peticiones para revisión

Descuento en multas y recargos del predial 2026: Fechas y requisitos

El programa estará disponible únicamente hasta el 28 de febrero, por lo que autoridades municipales hicieron un llamado especial a quienes presentan rezagos superiores a cinco años.

Según cifras oficiales, el padrón de predial en Culiacán ronda las 395 mil claves catastrales, y una parte importante del rezago se concentra en contribuyentes con adeudos antiguos.

La meta de recaudación para enero y febrero asciende a 595 millones de pesos. Hasta ahora se han captado alrededor de 230 millones, por lo que el municipio confía en que la promoción impulse el cumplimiento en las próximas semanas.

CDMX condonará adeudos del predial: ¿Quiénes aplican? Si no has pagado tu predial y vives en la CDMX, el gobierno anunció la condonación de los adeudos en el pago del impuesto predial. Aquí los detalles. 13 mayo, 2022

¿Dónde pagar el predial en Culiacán?

Los contribuyentes pueden realizar su pago de tres formas:



En línea, a través del portal oficial del Ayuntamiento de Culiacán

En las oficinas municipales

En módulos externos habilitados en distintos puntos de la ciudad

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Autoridades reiteraron que el programa no está previsto para extenderse más allá de febrero, por lo que recomiendan aprovechar los descuentos antes de que concluya el plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.