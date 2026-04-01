¡Atención conductores de Querétaro! Este viernes 3 de abril está prohibido estacionar en estas calles por Semana Santa

Autoridades de Querétaro emitieron un aviso importante para automovilistas con motivo de la Procesión del Silencio, uno de los eventos más representativos de la Semana Santa y que este 2026 celebra su 60ª edición. Debido a la alta afluencia de personas, se implementará un operativo especial que incluye el retiro de vehículos estacionados en varias calles del Centro Histórico.

El operativo se llevará a cabo este viernes 3 de abril de 2026, en un horario de 14:00 a 23:00 horas, aunque la procesión inicia alrededor de las 18:00 horas desde el Templo de la Santa Cruz y recorre distintas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

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¿En qué calles no se podrá estacionar durante la Procesión del Silencio en Querétaro?

Durante el horario indicado, se solicita retirar vehículos de las siguientes vialidades:

Felipe Luna

5 de Mayo

Luis Pasteur

Reforma

Benito Juárez

Ángela Peralta

Corregidora

Independencia

Manuel Acuña

Estas calles forman parte del recorrido y zona de influencia del evento, por lo que deben mantenerse libres para garantizar la seguridad de asistentes y participantes.

🚨🚗 Aviso vial en Querétaro

Retiro de vehículos este 3 de abril (14:00–23:00 hrs) por Procesión del Silencio

⚠️ Evita sanciones#Querétaro pic.twitter.com/vxZD5j9vkM — Códice Informativo (@codice_informa) March 31, 2026

¿Cuál es la multa por no respetar esta indicación en Querétaro?

Aunque el aviso no especifica un monto exacto, dejar un vehículo en zonas restringidas o desobedecer indicaciones de tránsito puede derivar en sanciones económicas y el retiro de la unidad.

En reglamentos de tránsito, este tipo de infracciones suele implicar:

Multas económicas (que pueden variar según la falta)

Pago de arrastre por grúa

Costos por resguardo en corralón

Por ello, el impacto económico puede ser mayor al considerar todos estos cargos.

¿Qué es la Procesión del Silencio en Querétaro y por qué hay cierres?

La Procesión del Silencio es una tradición con más de 50 años en Querétaro, en la que participan cofradías y hermandades que recorren las calles en un ambiente de respeto y recogimiento, como representación de la Pasión de Cristo.

Este evento congrega a miles de personas cada año, lo que obliga a cerrar vialidades clave del Centro Histórico de Querétaro para permitir el paso del contingente y garantizar la seguridad.

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