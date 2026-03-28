La CEA hace un importante pedido a los habitantes de Querétaro en la previa de Semana Santa

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Querétaro vigilará el uso de los servicios públicos y medio ambiente durante Semana Santa 2026. La autoridad estatal exhortó a la población a evitar el desperdicio de agua durante el Sábado de Gloria.

El vocal ejecutivo de la dependencia, Luis Alberto Vega Ricoy, confirmó que las personas sorprendidas tirando agua en la vía pública serán sancionadas por las administraciones municipales. La medida busca erradicar prácticas ligadas a costumbres antiguas ante la crisis hídrica que afecta a la entidad este 2026, reforzando la vigilancia en zonas residenciales y espacios públicos.

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¿De cuánto es la multa por desperdiciar agua en Querétaro durante Semana Santa?

La aplicación de sanciones económicas responde a la Ley del Derecho de Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua. Los montos y penalizaciones vigentes para este periodo son:

Multas que oscilan entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el nuevo valor de la UMA actualizado a partir del 1 de febrero de 2026, las multas van desde los 11,731 pesos hasta los 35,193

La CEA exige a la población de Querétaro :



Acatar las disposiciones de los oficiales de movilidad y seguridad que patrullarán las calles.

Priorizar el consumo humano sobre actividades recreativas o de limpieza innecesaria en días santos.

La tradición de mojarse en Sábado de Gloria, originada en el Siglo V como rito de purificación, carece actualmente de validez religiosa. La CEA mantiene campañas permanentes para informar que tirar agua no contribuye a la santificación, especialmente durante la temporada de calor cuando la demanda del recurso se incrementa en toda la zona metropolitana de Querétaro.

Carreteras y autopistas tendrán operativo especial por Semana Santa 2026

¿Cómo cuidar el agua en Querétaro para hacerle frente a la crisis hídrica?

El cumplimiento de las normas ambientales en Querétaro es fundamental para garantizar el suministro de agua durante la temporada de calor. La responsabilidad de vigilar y sancionar recae principalmente en los municipios, quienes actúan como ejecutores de las políticas de conservación de la Comisión Estatal de Aguas.

Adiós a las malas prácticas de consumo:

Denunciar desperdicio: Reportar a través de las líneas oficiales de la CEA cualquier fuga o uso indebido en la vía pública. Reutilizar recursos: Implementar sistemas de captación o reciclaje de agua gris para labores de riego y limpieza doméstica. Monitorear medidores: Verificar que no existan consumos inusuales que indiquen fugas internas en el domicilio.

La estrategia de fiscalización se mantendrá activa durante la totalidad de la Semana Santa 2026. La relación entre la preservación de los servicios públicos y medio ambiente en Querétaro es prioritaria para la administración estatal, la cual busca generar conciencia sobre el valor real del recurso hídrico más allá de la recaudación por multas.

El operativo de control hídrico en Querétaro operará con rigor durante los días de mayor afluencia turística. Las sanciones aplicadas por el desperdicio de agua quedarán registradas en el historial del contribuyente, condicionando posibles beneficios en trámites futuros ante la Comisión Estatal de Aguas.