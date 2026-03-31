Es ley y pocos lo saben: Monterrey multará a conductores que transporten a niños y no cumplan este requisito

Una norma de tránsito en Monterrey pasa desapercibida para miles de familias, pero su incumplimiento ya tiene consecuencias reales. Los conductores en Monterrey que viajen con menores de edad en su vehículo deben cumplir un requisito específico, o se exponen a una sanción que muchos no anticipan.

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El requisito por el que multarán a conductores que lleven a niños en su coche

Los menores de 7 años solo pueden viajar en los asientos traseros del vehículo. La plaza debe contar con cinturón de seguridad de tres puntos, ubicada en la hilera inmediatamente detrás del conductor o copiloto.

Además, el niño debe ir dentro de un Sistema de Retención Infantil o asiento elevador correctamente instalado. Ese sistema necesita certificación estandarizada, anclaje adecuado y cumplir con el Anexo 5 del Reglamento vigente .

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La única excepción que permite al menor viajar adelante

Los vehículos sin asiento trasero son el único caso donde el menor puede ocupar el lugar del copiloto. La condición es que exista espacio suficiente para instalar el sistema de retención según el peso o talla del niño.

Además, el conductor debe desactivar el airbag del asiento delantero antes de iniciar el viaje . Sin ese paso, la medida de seguridad se convierte en un riesgo letal para el menor en caso de impacto.

¿Cuándo aplica y a quién afecta esta ley?

La norma aplica a cualquier conductor que transporte niños menores de 7 años en su automóvil dentro del municipio. No importa si el trayecto es corto: la obligación es permanente y sin excepciones de distancia.

Los conductores que no cumplan este requisito quedan expuestos a multa directa por parte de las autoridades de tránsito . La medida busca reducir lesiones graves en menores durante accidentes viales.