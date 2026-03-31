Cortes de calle en Puebla este viernes 3 de abril 2026: horarios y recorrido de la Procesión por Semana Santa

Como cada año, la ciudad de Puebla se prepara para uno de los eventos religiosos más importantes del año. Este viernes 3 de abril de 2026 se llevará a cabo la tradicional Procesión de Viernes Santo, lo que provocará cierres viales y afectaciones en el Centro Histórico.

Autoridades y organizadores prevén la asistencia de entre 180 mil y 190 mil personas, lo que la posiciona como una de las procesiones más multitudinarias de América Latina. Ante esto, se implementará un operativo especial de movilidad y seguridad, por lo que se recomienda a la ciudadanía anticipar sus traslados.

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¿A qué hora inicia la Procesión de Viernes Santo en Puebla?

La procesión está programada para comenzar alrededor de las 12:00 horas, partiendo desde la Catedral de Puebla. El recorrido tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas, por lo que las afectaciones viales podrían extenderse hasta las 15:00 o 15:30 horas.

Las actividades religiosas de Semana Santa comenzaron desde el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y continuarán durante toda la semana, incluyendo la tradicional Visita de las Siete Casas el jueves 2 de abril, previo a la procesión principal.

¿En qué calles de Puebla habrá cierres este 3 de abril?

El recorrido se desarrollará en el Centro Histórico, por lo que habrá cierres viales y desvíos en varias de las principales calles de la ciudad. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Avenida 16 de Septiembre

Juan de Palafox y Mendoza

2 Norte y 2 Sur

4 Oriente – Poniente

11 Norte – Sur

Avenida Reforma

Los cierres serán progresivos conforme avance la procesión, por lo que la circulación se verá afectada de manera intermitente en distintos puntos.

La XXXIV edición de la Procesión de Viernes Santo que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la ciudad, espera la llegada de 180 mil visitantes, alcanzando a lo largo de abril 300 mil, dejando una derrama económica de 300 millones de pesos, así lo informó el Secretario de… pic.twitter.com/fzwJ2yzv9t — La Hora (@LaHoraMX) March 31, 2026

¿Qué imágenes religiosas participarán en la procesión?

En esta edición participarán siete imágenes religiosas de gran arraigo entre la población, lo que da un significado especial al evento:

Señor de las Maravillas

Jesús Nazareno

Virgen de los Dolores

Virgen de la Soledad

Señor de las Tres Caídas

Jesús de la Divina Misericordia

Santo Niño Doctor de los Enfermos

Estas imágenes recorrerán el primer cuadro de la ciudad acompañadas por cofradías y miles de fieles.

¿Cómo será el operativo de seguridad en Puebla para el Viernes Santo?

Debido a la magnitud del evento, autoridades desplegarán un operativo especial que contempla la participación de elementos de seguridad, ambulancias y cuerpos de emergencia para garantizar el orden durante la procesión.

Además, se habilitará un punto especial sobre la avenida Reforma, entre la 7 y 9 Norte-Sur, donde se mantendrá silencio durante el paso de las imágenes. En esta zona también se permitirá el acceso a personas con discapacidad para observar el recorrido.

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