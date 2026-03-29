Lista de alcaldías de la CDMX que tendrán Ley Seca en Semana Santa 2026

La venta de alcohol estará completamente prohibida en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por la implementación de la Ley Seca en Semana Santa 2026, que tiene como objetivo el que los festejos, entre ellos el Viacrucis y Resurrección de Cristo se lleven a cabo sin incidentes, ya que suelen congregar a muchos visitantes.

🙏🏽📍 Tradición que trasciende generaciones



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Esta medida también busca reducir los accidentes automovilísticos, pues durante las vacaciones de Semana Santa muchas familias de la capital suelen salir a disfrutar de lugares cercanos. Las personas y negocios que no respeten la Ley Seca se podrán ganar una multa costosa, así que toma nota de las alcaldías que no venderán alcohol.

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¿En qué alcaldías habrá Ley Seca por Semana Santa?

Alcaldía GAM

En la alcaldía Gustavo A. Madero, 33 colonias tendrán Ley Seca como parte del Operativo Semana Santa sin alcohol, durante los días Jueves Santo 2 de abril y Viernes Santo 3 de abril. Esta es la lista:

Ahuehuetes

Arboledas

Ampliación Arboledas

Benito Juárez

Calpultitlán

Castillo Grande

Chalma de Guadalupe

Cuchilla del Tesoro

Cuautepec de Madero

Cuautepec Barrio Bajo

Del Bosque

El Carmen

Gabriel Hernández

Ampliación Gabriel Hernández

General Felipe Berriozábal

Gertrudis Sánchez I Sección

Gertrudis Sánchez II Sección

Gertrudis Sánchez III Sección

La Casilda

La Forestal

La Forestal I

La Forestal II

La Forestal III

La Malinche

La Pastora

Loma de la Palma

Lomas de Cuautepec

Palmatitla

Parque Metropolitano

Progreso Nacional

San Miguel Cuautepec

Tlalpexco

25 de Julio

Alcaldía Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa, donde se realiza la famosa representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, prohibirá la venta y consumo de alcohol en ocho barrios, los días 2 y 3 de abril, en un horario de 00:00 a 23:59 horas.

Los barrios son los siguientes:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

Consulta la Gaceta Oficial del 24 de Febrero de 2026



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¿De cuánto es la multa por no respetar la Ley Seca en la CDMX?

El no respetar la Ley Seca dentro de la CDMX puede generar multas económicas que van de los 2 mil 375 hasta los 3 mil 394.20 en consumidores, así como de 39 mil 712 a 282 mil pesos para los negocios.

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