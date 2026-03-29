Lista de alcaldías de la CDMX que tendrán Ley Seca en Semana Santa 2026
La Ley Seca se aplicará en varias colonias y barrios de la CDMX durante Semana Santa; las multas por no respetar la medida aplica para compradores y negocios.
La venta de alcohol estará completamente prohibida en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por la implementación de la Ley Seca en Semana Santa 2026, que tiene como objetivo el que los festejos, entre ellos el Viacrucis y Resurrección de Cristo se lleven a cabo sin incidentes, ya que suelen congregar a muchos visitantes.
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Esta medida también busca reducir los accidentes automovilísticos, pues durante las vacaciones de Semana Santa muchas familias de la capital suelen salir a disfrutar de lugares cercanos. Las personas y negocios que no respeten la Ley Seca se podrán ganar una multa costosa, así que toma nota de las alcaldías que no venderán alcohol.
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¿En qué alcaldías habrá Ley Seca por Semana Santa?
Alcaldía GAM
En la alcaldía Gustavo A. Madero, 33 colonias tendrán Ley Seca como parte del Operativo Semana Santa sin alcohol, durante los días Jueves Santo 2 de abril y Viernes Santo 3 de abril. Esta es la lista:
- Ahuehuetes
- Arboledas
- Ampliación Arboledas
- Benito Juárez
- Calpultitlán
- Castillo Grande
- Chalma de Guadalupe
- Cuchilla del Tesoro
- Cuautepec de Madero
- Cuautepec Barrio Bajo
- Del Bosque
- El Carmen
- Gabriel Hernández
- Ampliación Gabriel Hernández
- General Felipe Berriozábal
- Gertrudis Sánchez I Sección
- Gertrudis Sánchez II Sección
- Gertrudis Sánchez III Sección
- La Casilda
- La Forestal
- La Forestal I
- La Forestal II
- La Forestal III
- La Malinche
- La Pastora
- Loma de la Palma
- Lomas de Cuautepec
- Palmatitla
- Parque Metropolitano
- Progreso Nacional
- San Miguel Cuautepec
- Tlalpexco
- 25 de Julio
Alcaldía Iztapalapa
La alcaldía Iztapalapa, donde se realiza la famosa representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, prohibirá la venta y consumo de alcohol en ocho barrios, los días 2 y 3 de abril, en un horario de 00:00 a 23:59 horas.
Los barrios son los siguientes:
- San Ignacio
- Santa Bárbara
- La Asunción
- San Lucas
- San Pedro
- San Miguel
- San Pablo
- San José
Consulta la Gaceta Oficial del 24 de Febrero de 2026— ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) February 24, 2026
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¿De cuánto es la multa por no respetar la Ley Seca en la CDMX?
El no respetar la Ley Seca dentro de la CDMX puede generar multas económicas que van de los 2 mil 375 hasta los 3 mil 394.20 en consumidores, así como de 39 mil 712 a 282 mil pesos para los negocios.
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