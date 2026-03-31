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Carreteras que reportan accidentes y bloqueos hoy 31 de marzo en medio de las vacaciones

Las autopistas México-Querétaro y México-Puebla reportan cierres a la circulación; estos son los bloqueos y accidentes que afectan el paso de vehículos hoy.

Alerta de bloqueos y accidentes en carreteras
La carretera México-Puebla con dirección a Puebla estuvo paralizada por varias horas tras un accidente vial cerca del km 074+000, el lunes 30 de marzo.|@GN_Carreteras| X

Escrito por: Adriana Pacheco

Apenas comienza la Semana Santa y algunas carreteras y autopistas ya presentan complicaciones en la circulación debido a la presencia de lluvia en algunos estados, bloqueos y accidentes viales. A continuación te decimos los puntos con cierres hoy martes 31 de marzo.

Las autopistas México-Querétaro y México-Puebla son de las más afectadas este martes, mientras carretera como la de Tapanatepec-Talismán tiene cierre parcial por el paso de una caravana.

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¿Qué carreteras y autopista tienen bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, a la altura del kilómetro 139, a causa de un accidente. CAPUFE y Guardia Nacional atenden el incidente y a la vez realizan un operativo de vialidad.

Autopista México-Puebla

Hay cierre de circulación en la autopista México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), cerca del kilómetro 52 tras un accidente. Los servicios de emergencia ya realizan maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Caravana en Chiapas

Se registra cierre parcial de circulación por una caravana cerca del kilómetro 136+200, de la carretera Tanatepec-Talismán con Ramales, en Chiapas. Los conductores deben disminuir su velocidad para evitar accidentes.

Carretera Ent. La Tinaja- Cosoleacaque

Guardia Nacional alerta de cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 028+ 000 de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz, después de un accidente vial.

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