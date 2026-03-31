Carreteras que reportan accidentes y bloqueos hoy 31 de marzo en medio de las vacaciones

Apenas comienza la Semana Santa y algunas carreteras y autopistas ya presentan complicaciones en la circulación debido a la presencia de lluvia en algunos estados, bloqueos y accidentes viales. A continuación te decimos los puntos con cierres hoy martes 31 de marzo.

Las autopistas México-Querétaro y México-Puebla son de las más afectadas este martes, mientras carretera como la de Tapanatepec-Talismán tiene cierre parcial por el paso de una caravana.

Retiran cuerpo de chofer de transporte de carga que chocó en la México-Toluca

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¿Qué carreteras y autopista tienen bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, a la altura del kilómetro 139, a causa de un accidente. CAPUFE y Guardia Nacional atenden el incidente y a la vez realizan un operativo de vialidad.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 139, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) March 31, 2026

Autopista México-Puebla

Hay cierre de circulación en la autopista México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), cerca del kilómetro 52 tras un accidente. Los servicios de emergencia ya realizan maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoPuebla, km 52, dirección CDMX. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 31, 2026

Caravana en Chiapas

Se registra cierre parcial de circulación por una caravana cerca del kilómetro 136+200, de la carretera Tanatepec-Talismán con Ramales, en Chiapas. Los conductores deben disminuir su velocidad para evitar accidentes.

#TomePrecauciones en #Chiapas se registra cierre parcial de circulación por #Caravana cerca del km 136+200, de la carretera Tapanatepec - Talismán con Ramales, disminuya su velocidad.



GN_Carreteras monitorea y abandera el avance del contingente. pic.twitter.com/4EYnrYWLbN — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 31, 2026

Transportistas preparan nuevo megabloqueo en carreteras que "paralizará todo" Al megabloqueo de transportistas se sumarán los campesinos debido a que no hay avances tras los acuerdos con las autoridades federales. 26 marzo, 2026

Carretera Ent. La Tinaja- Cosoleacaque

Guardia Nacional alerta de cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 028+ 000 de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz, después de un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de la circulación tras #AccidenteVial cerca del km 028+000, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/JvsxwMsOXD — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 31, 2026

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