Transportistas preparan nuevo megabloqueo en carreteras que “paralizará todo”
Al megabloqueo de transportistas se sumarán los campesinos debido a que no hay avances tras los acuerdos con las autoridades federales.
Cientos de transportistas se preparan para un nuevo megabloqueo y paro nacional, al que también se sumarán campesinos, debido a la falta de soluciones del gobierno federal y prometen "paralizar todo".
El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estevez, mencionó que tanto la inseguridad como la corrupción "sigue a todo lo que da", sin mencionar que no hay avances, pese a los acuerdos que se firmaron con las autoridades en meses atrás.
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¿Cuándo será el nuevo megabloqueo de transportistas?
Al no ver claro el apoyo de las autoridades, los transportistas aseguraron que junto a los compañeros campesinos y agricultores convocan a un paro nacional el próximo 6 de abril.
Se realizará dicho día, con el objetivo de no afectar los viajeros durante las vacaciones de Semana Santa. "Tenemos la necesidad de volvernos a manifestar porque nosotros no vemos ningún interés de que se resuelva la inseguridad, los homicidios y que haya un freno a la extorsión.
Convocatoria para paro nacional
- Todos los transportistas
- Todos los operadores
- Todos los campesinos
- Todo el turismo
- Todas las personas que dependen del transporte para llevar comida a la mesa
¿En dónde habrá bloqueos?
El líder de la ANTAC convocó a "paralizar absolutamente todo", es decir que se esperan bloqueos en puntos clave de carreteras y autopistas, por ejemplo casetas de cobro, bajo puentes y límites entre estados.
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