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Bloqueos saturan carreteras y autopistas hoy 30 de marzo en plenas vacaciones de Semana Santa

La autopista México-Cuernavaca reporta cierre parcial a la circulación hoy lunes; estos son los bloqueos que hay en las carreteras.

Bloqueos que se reportan hoy 30 de marzo en carreteras y autopistas
En pleno comienzo de vacaciones de Semana Santa se reportan varios bloqueos sobre carreteras y autopistas.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy lunes 30 de marzo comenzaron las vacaciones de Semana Santa 2026, sin embargo, se recomienda a los viajeros tomar precauciones al emprender el camino en carreteras y autopistas, ya que hay bloqueos que paralizan la circulación.

La mayoría de los cierres totales y parciales se deben a accidentes automovilísticos, pero también a obras de mantenimiento y presencia de manifestantes. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional (GN) ya atienden la mayoría de ellos con el objetivo de alertar a los automovilistas y unidades de transporte.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy lunes?

Autopista México-Cuernavaca

CAPUFE informa que hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 43, en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca. A un autobús se le ponchó una llanta, por lo que la reducción de carriles ya afecta a los automovilistas.

Carretera Durango-Torreón

Después de un accidente vial cerca del kilómetro 095+600, de la carretera Durango-Torreón, se reporta cierre parcial de circulación. Los conductores deben atender las indicaciones de las autoridades para evitar más incidentes.

A

Carretera Querétaro-León

Las autoridades reportan cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 028+600, de la carretera Querétaro-León, en Guanajuato, luego de un accidente vehicular durante la madrugada de este lunes.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Se registra cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 160+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, por lo que la Guardia Nacional pidió a los conductores tomar precauciones al pasar por la zona.

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