Bloqueos saturan carreteras y autopistas hoy 30 de marzo en plenas vacaciones de Semana Santa

Hoy lunes 30 de marzo comenzaron las vacaciones de Semana Santa 2026, sin embargo, se recomienda a los viajeros tomar precauciones al emprender el camino en carreteras y autopistas, ya que hay bloqueos que paralizan la circulación.

La mayoría de los cierres totales y parciales se deben a accidentes automovilísticos, pero también a obras de mantenimiento y presencia de manifestantes. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional (GN) ya atienden la mayoría de ellos con el objetivo de alertar a los automovilistas y unidades de transporte.

Vehículo se incendia en la autopista México-Pachuca, conductor logra bajarse

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy lunes?

Autopista México-Cuernavaca

CAPUFE informa que hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 43, en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca. A un autobús se le ponchó una llanta, por lo que la reducción de carriles ya afecta a los automovilistas.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 43, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con ponchadura de neumático). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 30, 2026

Carretera Durango-Torreón

Después de un accidente vial cerca del kilómetro 095+600, de la carretera Durango-Torreón, se reporta cierre parcial de circulación. Los conductores deben atender las indicaciones de las autoridades para evitar más incidentes.

#TomePrecauciones en #Durango se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 095+600, de la carretera Durango-Torreón. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jBJ2bibY9B — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 30, 2026 A

Transportistas preparan nuevo megabloqueo en carreteras que "paralizará todo" Al megabloqueo de transportistas se sumarán los campesinos debido a que no hay avances tras los acuerdos con las autoridades federales. 26 marzo, 2026

Carretera Querétaro-León

Las autoridades reportan cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 028+600, de la carretera Querétaro-León, en Guanajuato, luego de un accidente vehicular durante la madrugada de este lunes.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 028+600, de la carretera Querétaro-León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/27ZEVVmKOU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 30, 2026

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Se registra cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 160+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, por lo que la Guardia Nacional pidió a los conductores tomar precauciones al pasar por la zona.

#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 160+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/wgL6n9oEh7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 30, 2026