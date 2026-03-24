Regalan vales por un tinaco GRATIS en Oaxaca; incluye válvula, flotador y conector múltiple

¿Te urge un tinaco? En plena temporada de calor 2026 y ante la escasez de agua, en el estado de Oaxaca comenzaron a entregar tinacos gratis con todos los accesorios incluidos. El apoyo, impulsado por el gobierno estatal, busca garantizar el almacenamiento de agua potable en miles de hogares que enfrentan cortes o baja presión en el suministro.

De acuerdo con autoridades encabezadas por el gobernador Salomón Jara Cruz, ya se han distribuido más de mil tinacos en distintas agencias municipales. Te contamos los detalles.

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¿Sin agua? En Oaxaca están regalando tinacos con accesorios incluidos

El programa ‘Agua para todos’ en Oaxaca contempla la entrega de tinacos con capacidad de 1,100 litros para uso doméstico. El paquete contiene los siguientes accesorios:

Válvula de tanque

Flotador

Conector múltiple

Jarro de aire

Válvula de llenado

Tapadera

Este apoyo está dirigido principalmente a familias en situación vulnerable que no cuentan con sistemas adecuados de almacenamiento de agua, especialmente en la zona metropolitana de Oaxaca.

Autoridades locales informaron que, en una primera etapa, se entregaron entre 1,210 tinacos a habitantes de las agencias municipales de San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapam de Cárdenas y Montoya, en la capital del estado.

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben estar atentos a las convocatorias oficiales sobre el registro para tinacos de agua o la entrega de vales por tinaco gratis en Oaxaca, ya que el proceso puede variar según la comunidad.

Otros estados donde regalan tinacos gratis en marzo

Oaxaca no es el único estado del país en el que se han implementado apoyos similares. En otros estados, gobiernos locales y municipales también han lanzado programas de tinacos gratis para enfrentar la escasez de agua que sufren algunas familias.

Tinacos gratis en Edomex

Si vives en el municipio de Metepec, en el Edomex, esta es tu oportunidad para solicitar un tinaco gratis. Lo único que debes hacer es acudir antes del 7 de abril de 2026 a las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana, ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja.

Si estás interesado comunícate al *7311, donde recibirás información sobre los requisitos y procesos para obtener este apoyo.

Tinacos gratis en Tabasco

En el Ayuntamiento de Centro, del estado de Tabasco, las autoridades anunciaron que harán entrega de tinacos gratis con una capacidad de 1,100 litros, para las familias que lo requieran.

Acude a las oficinas del ayuntamiento con los siguientes requisitos:

Solicitud de apoyo dirigida a la Presidencia Municipal, con número telefónico, domicilio y motivo de la petición

Ser mayor de 18 años

Copia de identificación oficial vigente

CURP vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, o constancia de residencia en el Municipio de Centro

No recibir ningún tipo de ayuda social

Si necesitas un tinaco en casa, no lo dudes y realiza el trámite cuanto antes, pues el apoyo solo estará disponible hasta agotar existencias.