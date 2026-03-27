Este municipio de Querétaro tendrá una red de transporte eléctrico gratuito a partir de esta fecha

El Centro Histórico de Querétaro contará con un sistema de transporte público eléctrico y gratuito. La implementación de la nueva movilidad comenzará a operar antes de junio y estará integrado al modelo de Qrobus, ofreciendo la posibilidad de viajar sin costo dentro del primer cuadro de la ciudad.

El objetivo de las nuevas unidades de transporte es mejorar la movilidad en el Centro Histórico.

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Nueva red de transporte eléctrico y gratuito en Querétaro

Inicialmente, el servicio de transporte eléctrico contará con ocho unidades capaces de transportar hasta 12 pasajeros. Según comunicaron las autoridades, se espera que estos vehículos circulen con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

“Estamos presentando el transporte público gratuito eléctrico para el Centro Histórico, van a ser 12 unidades en total y van a estar haciendo circuitos para el primer cuadro de la ciudad”, detalló el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Tal como adelantó el funcionario, el proyecto prevé la colaboración con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, que podría sumar otras cuatro unidades con capacidad para 30 pasajeros.

Las rutas del nuevo transporte en el Centro Histórico de Querétaro

Gracias a este nuevo sistema, los usuarios del transporte público podrán estacionar en puntos estratégicos, como Gómez Morín, y movilizarse hacia los principales sitios dentro del Centro Histórico, como:

Alameda Hidalgo.

Jardín Zenea.

Plaza de Armas.

Jardín Guerrero.

Las unidades eléctricas podrán ser utilizadas sin costo a través del sistema de transporte Qrobus. |Municipio de Querétaro.

Transporte eléctrico y gratuito en Querétaro impulsa la movilidad sostenible

Según lo anunciado, esta red de movilidad permite reducir el uso de automóviles, mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la micromovilidad en el Centro Histórico.

Macías Olvera destacó que el objetivo es ofrecer alternativas seguras, eficientes y accesibles para residentes, comerciantes y turistas.

Además, las unidades cuentan con las siguientes características:

Capacidad: hasta 12–14 pasajeros.

hasta 12–14 pasajeros. Autonomía: hasta 90 kilómetros.

hasta 90 kilómetros. Velocidad máxima: 30 km/h.

30 km/h. Equipamiento: cámaras de seguridad y protección contra lluvia y polvo.

cámaras de seguridad y protección contra lluvia y polvo. Accesibilidad: espacio para bicicletas y sillas de ruedas.

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