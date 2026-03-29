Confirmado: Jalisco suspende dos días de clases por el Mundial 2026

La educación en Jalisco tendrá una pausa obligatoria el 11 y 18 de junio por el Mundial 2026. El Gobierno estatal confirmó la suspensión de clases presenciales para garantizar la movilidad urbana.

El gobernador Pablo Lemus informó que la medida aplica para todos los niveles, desde preescolar hasta centros universitarios, en planteles públicos y privados. La decisión busca reducir el tránsito vehicular durante los días de partido en el Estadio Guadalajara, permitiendo una operación logística eficiente ante la llegada masiva de turistas a la entidad.

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¿Qué días se suspenden las clases en Jalisco por el Mundial 2026?

Pablo Lemus explicó que solo los dos primeros encuentros de la Copa del Mundo en la sede tapatía requerirán el cierre de escuelas. Los otros dos juegos (23 y 26 de junio) coincidirá con el periodo de receso escolar oficial según aclaró el gobernador.

Fechas de suspensión y datos clave:

Jueves 11 de junio: El primer día sin clases coincide con la fecha de inauguración del Mundial. Mientras México debutará en el Azteca ante Sudáfrica, en Guadalajara se medirán Corea del Sur ante uno de los clasificados en el Repechaje de la UEFA aún por definir.

El primer día sin clases coincide con la fecha de inauguración del Mundial. Mientras México debutará en el Azteca ante Sudáfrica, en Guadalajara se medirán Corea del Sur ante uno de los clasificados en el Repechaje de la UEFA aún por definir. Jueves 18 de junio: Segundo día sin clases debido al encuentro de la Selección Mexicana contra Corea del Sur.

Segundo día sin clases debido al encuentro de la Niveles afectados: Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior en todo el estado.

Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior en todo el estado. Motivo: Optimizar el transporte público y privado para evitar el colapso de vialidades primarias.

La administración estatal proyecta la visita de 2.5 millones de turistas, por lo que la liberación de la carga vehicular escolar es prioritaria.

Mundial 2026: calendario de partidos en el Estadio Guadalajara

El Estadio Guadalajara (casa de las Chivas) recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos. Además del impacto en la educación en Jalisco, el gobierno local preparó un despliegue cultural que incluye conciertos masivos de Maná y Alejandro Fernández para incentivar la derrama económica.

Evita bloqueos con el cronograma oficial:

11 de junio: Corea del Sur vs Repechaje UEFA 18 de junio: México vs Corea del Sur 23 de junio: Colombia vs Repechaje Intercontinental 26 de junio: Uruguay vs España

La suspensión de actividades en los planteles de educación en Jalisco facilitará el acceso de los aficionados al inmueble de Zapopan. La Secretaría de Transporte implementará operativos especiales en las rutas que conectan con el estadio, aprovechando la reducción del flujo escolar durante esos jueves de alta demanda internacional.

El plan de movilidad por el Mundial 2026 se mantendrá vigente durante los 39 días que dure la competencia.