Lista de estados donde construirán 1,200 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo 2026, el gobierno federal anunció la construcción y rehabilitación de mil 200 canchas de futbol en 29 entidades del país, como parte del programa denominado Mundial Social.

Se trata de una estrategia que busca impulsar el deporte comunitario y detectar nuevos talentos rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de México explicó que el proyecto forma parte de un plan más amplio para mejorar la infraestructura deportiva del país.

Lista de entidades donde se construirán las canchas de futbol este 2026

En total, durante este año se construirán o rehabilitarán cuatro mil 208 canchas, de las cuales mil 200 estarán a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Las canchas en la Ciudad de México (500 canchas), Jalisco (270) y Nuevo León (500) son aparte debido a que son las tres sedes mundialistas, por lo que los estados que contarán con esto son:



Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

¿Cuántas canchas se construirán y cuántas se rehabilitarán rumbo al Mundial 2026?

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, el programa contempla dos tipos de intervención en infraestructura deportiva:



800 canchas nuevas

400 canchas rehabilitadas

Actualmente ya inició la construcción de 265 canchas en 114 municipios de 23 entidades, como parte de la primera etapa del proyecto.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

El calendario de obras

Durante marzo contempla:



Primera semana: 265 canchas iniciadas

Segunda semana: arranque de construcción en 270 canchas adicionales

Tercera semana : inicio de obras en 265 canchas más

Rehabilitación: inicio de trabajos en 400 canchas existentes

La meta es que las primeras canchas estén listas a partir del 1 de mayo, cuando comenzará la entrega oficial de estos espacios deportivos.

Mundial Social 2026: el plan para impulsar semilleros de futbol en México

El proyecto busca que estas canchas funcionen como espacios comunitarios y semilleros de talento deportivo, fomentando la práctica del futbol en distintas regiones del país.

Los prototipos de construcción contemplan distintos tamaños de cancha, con inversiones aproximadas que van desde medio millón hasta más de seis millones de pesos:



Rehabilitación de canchas : alrededor de 550 mil pesos por espacio

: alrededor de 550 mil pesos por espacio Canchas de futbol 5 : cerca de 1.84 millones de pesos

: cerca de 1.84 millones de pesos Canchas de futbol 7 : aproximadamente 3.13 millones de pesos

: aproximadamente 3.13 millones de pesos Canchas de futbol 11: hasta 6.12 millones de pesos

La coordinación general de los trabajos federales rumbo al Mundial está a cargo de Gabriela Cuevas Barrón, quien explicó que los gobiernos estatales, municipales y dependencias federales también participarán en la construcción de otras canchas, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Turismo.

