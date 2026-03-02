¡No hagas filas! Así puedes dar de alta tu recibo digital de agua de Querétaro fácil y rápido

¿Todavía haces filas? Aunque no lo creas, en la actualidad muchos usuarios del servicio de agua en Querétaro están dejando atrás las filas, pues están optando por la versión del recibo digital de agua.

Ahora, el recibo digital se puede consultar y descargar en línea en cuestión de minutos, desde el celular o la computadora. La medida impulsada por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) busca facilitar trámites, ahorrar tiempo y, además, reducir el uso de papel en el estado. Te contamos los detalles.

¿Cómo puedo sacar mi recibo digital de agua en Querétaro?

Si eres usuario del servicio de agua de Querétaro y quieres evitar traslados o esperas, ya existe una forma sencilla de obtener tu recibo del agua y de descargarlo en formato digital o recibirlo directamente en tu correo electrónico.

El trámite para consultar el recibo de agua Querétaro es rápido y puede hacerse desde el celular a través del chatbot oficial del gobierno estatal en WhatsApp.

Para sacar tu recibo digital de agua en Querétaro, simplemente, sigue estos sencillos pasos:

Envía un mensaje al número de WhatsApp 442 144 3740

Escribe “hola” para que el sistema muestre las opciones

Selecciona Servicios de Agua potable de la CEA (opción 3)

de la CEA (opción 3) Después, elige la opción para solicitar tu recibo digital (opción 9)

(opción 9) Indica si quieres recibir el documento por WhatsApp o correo electrónico

Ingresa tu número de contrato o referencia y una palabra del nombre del titular del servicio

Con estos datos, el sistema genera tu recibo digital de manera inmediata, sin necesidad de acudir a las oficinas.

Además de facilitar el trámite, la migración a recibos digitales también tiene un impacto ambiental positivo. Se estima que, si todos los usuarios adoptan este formato, se podrían ahorrar hasta 25 toneladas de papel, 200 mil litros de agua y miles de kilovatios de energía al año.

¿Cómo puedo descargar mi recibo de agua en Querétaro?

Otra alternativa es hacerlo desde internet o la aplicación oficial del organismo operador del agua. Primero, ingresa en el portal de la CEA o en su sistema de pago en línea y sigue estos sencillos pasos:



Ingresar tu número de contrato y datos del titular

Consultar tu saldo actual del servicio

actual del servicio Descargar tu recibo CEA en formato pdf

Pagar el servicio con tarjeta o métodos digitales

También existe la app móvil CEA Querétaro, donde puedes registrar tu cuenta y recibir mensualmente el comprobante digital del servicio de agua directamente en tu dispositivo.

Este sistema forma parte de la modernización de trámites públicos en el estado y busca que cada vez más personas utilicen la opción CEA Querétaro en línea para consultar y pagar sus servicios.

Al final, el objetivo es claro, que tu recibo digital de agua esté disponible en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin filas y con solo unos clics.

