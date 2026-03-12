El municipio de Querétaro que invierte casi $50 millones de pesos en una obra histórica: cambiará la vida de más de 8 mil personas

El Gobierno de Querétaro ejecuta una obra histórica de 49.8 millones de pesos en la colonia San Pedrito Peñuelas. Las reformas buscan combatir las inundaciones y proteger las viviendas de más de 8 mil ciudadanos antes de la temporada de lluvias 2026.

El proyecto, supervisado por el alcalde Felifer Macías, presenta un avance del 33% e incluye la construcción de un cajón pluvial de dimensiones masivas: 6.6 metros de ancho por 5.1 de alto. Esta infraestructura técnica regulará los escurrimientos críticos de la zona de Epigmenio González, estabilizando el flujo hídrico de la capital.

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Infraestructura hidráulica en Peñuelas: alcances y beneficios técnicos

La obra pluvial en la calle Obreros representa un cambio radical en el sistema de drenaje sanitario y la red de agua potable de la zona norte. La autoridad municipal confirmó que los trabajos concluirán durante el primer semestre del año para garantizar operatividad total frente a fenómenos meteorológicos.

Esta obra histórica en Peñuelas tiene como objetivos:

Construir un cajón pluvial: Estructura de 120 metros de longitud para canalizar flujos torrenciales.

Estructura de 120 metros de longitud para canalizar flujos torrenciales. Instalar red sanitaria: Colocación de 3 mil 427 metros de tubería nueva para drenaje de alta resistencia.

Colocación de 3 mil 427 metros de tubería nueva para drenaje de alta resistencia. Habilitar pozos de visita: Edificación de 104 unidades para el mantenimiento preventivo del sistema.

Edificación de 104 unidades para el mantenimiento preventivo del sistema. Renovar red de agua: Sustitución de mil 393 metros de tubería para optimizar el abastecimiento domiciliario.

Sustitución de mil 393 metros de tubería para optimizar el abastecimiento domiciliario. Realizar descargas domiciliarias: Conexión de 104 tomas nuevas que garantizan el servicio individual.

El municipio de Querétaro prioriza este sector debido a que históricamente registra los mayores escurrimientos pluviales de la ciudad. La modernización de los servicios urbanos no solo beneficia a San Pedrito Peñuelas, sino que previene colapsos en el alcantarillado de las colonias situadas en la parte baja de la cuenca.

¿Cuál es el impacto en la calidad de vida de los habitantes de Peñuelas?

La inversión pública de 49.8 millones de pesos se traduce en tranquilidad para 8 mil 286 habitantes directos. Al separar las redes pluviales de las sanitarias, la autoridad elimina el riesgo de brotes infecciosos y reduce los daños estructurales en la carpeta asfáltica.

Los beneficios inmediatos para la población son:

Evitar inundaciones: Regulación efectiva de caudales para impedir el ingreso de agua a viviendas. Mejorar el suministro: Optimización de la presión en la red de agua potable con materiales modernos. Garantizar seguridad: Reducción de riesgos por socavones y hundimientos en la vía pública.

La supervisión de obra continuará de forma semanal para asegurar que la entrega se realice antes del inicio de las precipitaciones de 2026. El Gobierno Municipal de Querétaro mantendrá las cuadrillas activas en la calle Obreros para finalizar la pavimentación y las últimas conexiones domiciliarias.