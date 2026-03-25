Es ley: Querétaro prepara multas para todos los vehículos que se estacionen sobre los pasos peatonales

El Municipio de Querétaro aplica multas de hasta 3,519 pesos a conductores que invadan pasos peatonales este 2026. La normativa prohíbe estrictamente el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos motorizados en zonas preferentes para el tránsito a pie.

El valor de la UMA se actualizó a $117.31 pesos el pasado 1 de febrero, lo que eleva el costo de las infracciones de tránsito en la entidad y en todo el país. La sanción económica (de 20 a 30 UMA), fundamentada en el Artículo 22 del reglamento local, se complementa con una penalización técnica de 3 puntos en la licencia de conducir del infractor.

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¿De cuánto es la multa por estacionarse sobre el paso de cebra en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro dictamina que las aceras y zonas peatonales son espacios de prioridad absoluta, quedando restringido el uso de motorizados bajo cualquier circunstancia. El incumplimiento de esta disposición no solo impacta en una sanción económica para el dueño del vehículo, sino que afecta directamente su expediente ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Los montos y penalizaciones vigentes según el Artículo 22 son:

Multa de 20 a 30 UMA, lo que equivale a un rango de $2,346.20 y hasta $3,519.30 pesos mexicanos .

. Descuento de 3 puntos en la licencia de conducir como medida de control vial obligatoria.

como medida de control vial obligatoria. Mantener el historial de tránsito limpio para evitar la suspensión temporal del permiso de conducir.

El reglamento también prohíbe, en su Artículo 23, la ubicación de cualquier objeto que obstaculice el libre tránsito, especialmente si afecta a personas con movilidad reducida o bloquea pavimentos tacto-visuales. En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos, los Oficiales de Movilidad procederán al retiro inmediato de los objetos y podrán remitir al probable infractor ante el Juez Cívico para determinar sanciones adicionales que incluyen arrestos de hasta 24 horas.

Multas de tránsito en Querétaro: otras prohibiciones y protección del espacio público

El marco legal vigente en Querétaro busca erradicar prácticas como la reserva de espacios en la vía pública con fines de lucro o la instalación de comercios y talleres que impidan el paso. Estas acciones, descritas en los artículos 21 y 24, refuerzan la obligatoriedad de mantener las vialidades despejadas para garantizar la seguridad y la libre circulación.

Las obligaciones para los propietarios en Querétaro incluyen:

Liberar aceras: Garantizar que ningún neumático o parte de la carrocería del vehículo invada el área destinada al peatón. Retirar puestos: Evitar la instalación de talleres mecánicos o comercios de comestibles sin el permiso correspondiente de la autoridad. No lucrar con la vía: Abstenerse de apartar lugares o utilizarlos como estacionamientos privados a cambio de remuneración.

La vigilancia sobre el estacionamiento sobre banquetas se mantendrá de forma permanente en las delegaciones con mayor conflicto vial. Los conductores que infrinjan estas reglas deberán presentarse ante las instancias correspondientes para liquidar sus multas y evitar que el vehículo sea remitido al depósito por obstrucción sistemática de la infraestructura peatonal durante el resto de 2026.

El programa de ordenamiento vial en Querétaro prioriza la accesibilidad y el respeto al peatón por encima de la comodidad del automovilista. Las infracciones por estacionarse en la acera se integran al registro digital del infractor, afectando trámites futuros ante el Municipio de Querétaro si la sanción no es cubierta de forma oportuna.