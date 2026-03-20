Tenencia gratis en Puebla: los únicos autos que cumplan estos requisitos pueden aplicar y la fecha límite se acerca

La tenencia gratis en Puebla no aplica para todos los vehículos en 2026. Aunque el subsidio del 100% se mantiene, solo pueden acceder quienes cumplen con ciertos requisitos específicos dentro del plazo establecido.

Este incentivo fiscal se mantendrá vigente hasta el día 31 de marzo, posterior a esta fecha, cada conductor tendrá que hacer el pago de manera íntegra.

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Estos son los autos que sí pueden obtener la tenencia gratis

Para acceder al 100% de descuento en la tenencia vehicular, es necesario cumplir con todos los siguientes puntos:

Estar al corriente en pagos de años anteriores

No tener adeudos por fotomultas

No presentar pendientes en control vehicular

Realizar el pago del Control Vehicular 2026 dentro del plazo

Este esquema aplica para vehículos particulares, de transporte privado, mercantil e incluso unidades oficiales. Es decir, no depende del tipo de auto, sino del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, los autos eléctricos e híbridos mantienen beneficios adicionales, ya que continúan exentos como parte de las políticas de movilidad sustentable.

La fecha clave que define si pagas o no tenencia

El punto más importante para mantener este beneficio es el tiempo. El pago del Control Vehicular 2026, que tiene un costo de 700 pesos, debe realizarse antes del 31 de marzo.

Este pago funciona como requisito indispensable. Sin él, el sistema no aplica el subsidio, incluso si el vehículo no tiene adeudos.

Por eso, más que un trámite opcional, se convierte en la condición que define si se paga o no la tenencia durante el año.

Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para pagar tu control vehicular y acceder al 100% de apoyo en el pago de Tenencia 🚗💳



El @Gob_Puebla reitera su compromiso con la economía de las familias poblanas, facilitando trámites ágiles y accesibles.



Para acceder a este… pic.twitter.com/wLXVHp9w5d — Secretaría de Planeación Finanzas (@SPFAGobPue) March 18, 2026

Lo que pasa si no cumples con los requisitos

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, el escenario cambia. El vehículo pierde automáticamente el acceso al subsidio y deberá pagar la tenencia completa.

Este monto no es fijo, ya que depende de factores como el valor del auto, por lo que puede representar un gasto mayor al previsto.

Además, cualquier adeudo pendiente puede generar complicaciones en otros trámites vehiculares, lo que hace más difícil regularizar la situación posteriormente.

El pago del control vehicular puede realizarse en línea, en oficinas recaudadoras o en establecimientos autorizados, lo que facilita cumplir antes de la fecha límite.

Requisitos para pagar el control vehicular en Puebla

Para completar el trámite, es necesario contar con los siguientes documentos y condiciones:

Placas del vehículo

Número de serie (VIN)

Tarjeta de circulación vigente

Estar al corriente en adeudos (tenencia, fotomultas o controles anteriores)

En caso de tener pendientes, estos deberán liquidarse previamente para poder acceder al beneficio del subsidio.

Cómo pagar el control vehicular paso a paso

El trámite puede realizarse de forma sencilla siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del gobierno de Puebla Capturar los datos del vehículo (placas o número de serie) Verificar que no existan adeudos pendientes Generar la línea de captura Realizar el pago en línea o en puntos autorizados (bancos, tiendas de conveniencia u oficinas recaudadoras)

Una vez realizado el pago, el sistema actualiza el estatus del vehículo, lo que permite conservar el beneficio de la tenencia gratuita.

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