Carreteras colapsadas por bloqueos, accidentes y obras hoy 27 de marzo

Es importante que antes de salir a carretera revises que no haya bloqueos o cierres por accidentes y obras, por ello, en adn Noticias te decimos cómo esta la circulación en las autopistas hoy viernes 27 de marzo.

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Autopista México-Cuernavaca con bloqueos

Además, se informó que en la Autopista México-Cuernavaca en la Plaza de Cobro de Tlalpan hay cierre a la circulación en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes quienes protestan debido a la falta de agua en Xochimilco por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/EOqEE5UCb1 — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

Carreteras cerradas por accidentes

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cortes viales en:

Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 110, dirección Isla por atención de accidente.

Libramiento de Villahermosa, kilómetro 20, dirección Frontera por un choque vehicular.

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc con carga vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 96, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

Autopista México-Querétaro en Plaza de Cobro Tepotzotlán hay carga vehicular sin reporte de incidentes.

Autopista México- Cuernavaca en el kilómetro 60 con dirección a CDMX hay reducción de carriles por volcadura.

Carretera Guadalajara-Malpaso en el kilómetro 015+100 hay cierre parcial debido a un accidente vial.

Cabe recordar que todos los estudiantes y algunos trabajadores saldrán de vacaciones por Semana Santa y a partir de hoy las carreteras tendrán más afluencia vehicular, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas manejar con precaución, revisar el vehículo antes de salir y revisar el estado de las carreteras para evitar inconvenientes.