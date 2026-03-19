Adiós a la tenencia 100% gratis en CDMX y Edomex: esta es la fecha límite o los conductores perderán el beneficio

Durante marzo de 2026, los propietarios de vehículos de Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) todavía pueden aprovechar los subsidios y facilidades de pago para regularizar el pago de la tenencia vehicular y evitar recargos.

Las dos entidades federativas cuentan con programas fiscales que permiten subsidios de hasta el 100% en la tenencia, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se pague dentro de los plazos preestablecidos. Asimismo, hay opciones de meses sin intereses para quienes abonen con tarjetas de crédito.

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Cuándo es la fecha límite para pagar la tenencia con subsidio en CDMX

Para obtener el beneficio del subsidio del 100% en la tenencia vehicular en la Ciudad de México durante el primer trimestre del año, los dueños de vehículos deben efectuar su pago del refrendo vehicular antes de fin de mes.

La fecha límite de pago es el 31 de marzo de 2026, por lo que quedan pocos días para efectuar la contribución. En 2026, el refrendo tiene un costo aproximado de 760 pesos.

A partir de entonces, los automovilistas que no hayan pagado deberán cubrir tanto el refrendo como el costo total de la tenencia correspondiente a su vehículo.

Para acceder al apoyo fiscal, los dueños de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Que el valor del vehículo no supere los 638 mil pesos con IVA incluido.

No tener adeudos de tenencia de años anteriores.

Contar con tarjeta de circulación vigente.

Realizar el pago del refrendo 2026 antes del 31 de marzo.

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Paso a paso para realizar el pago y obtener el subsidio

El pago del refrendo vehicular 2026 se puede efectuar en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente, en los 33 Centros de Servicios Fiscales ubicados en el Estado de México o en distintos puntos de cobro como bancos, tiendas departamentales y kioscos de servicio.

La línea de captura para realizar el pago se obtiene al ingresar el número de placa en el portal oficial tenencia.edomex.gob.mx , donde se descarga el formato para pagar en línea o en más de cinco mil puntos autorizados (incluidos bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias).

Las autoridades subrayan que los trámites pueden efectuarse en internet y sin intermediarios, por lo que sugieren evitar contratar gestores.

Subsidios y facilidades de pago para autos en Edomex

El programa de subsidio a la tenencia vehicular 2026 en el Estado de México permite a los automovilistas pagar solamente el refrendo siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos.

Este beneficio estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026, por lo que aún es posible regularizar la situación durante marzo.

Además, las autoridades estatales han implementado facilidades de pago, como promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El subsidio no será válido en los siguientes casos:

Si el pago se realiza después del 6 de abril de 2026.

Si el vehículo presenta irregularidades administrativas.

Si las placas no fueron renovadas en años anteriores.

¿Qué pasa si no se paga la tenencia?

La falta de pago de la tenencia o refrendo vehicular puede derivar en consecuencias administrativas para los propietarios. Entre ellas:

Pérdida del subsidio o descuentos fiscales.

Recargos y multas por adeudos.

Problemas para realizar la verificación vehicular.

Dificultades para renovar placas o tarjeta de circulación.

Por este motivo, las autoridades recomiendan realizar los pagos durante marzo para aprovechar los subsidios y las opciones de meses sin intereses disponibles.

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