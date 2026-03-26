La famosa marca de calzado Merrell prepara su llegada a México con planes de tiendas en estos estados

Una nueva marca multinacional llega a México para abrir sus tiendas, marcando una noticia de alto impacto. Merrell, la compañía estadounidense líder mundial en calzado de senderismo y montaña, inició operaciones directas en el país bajo control operativo y estratégico de Grupo Piagui, un actor clave en la distribución de marcas internacionales dentro del retail mexicano.

La novedad no responde a una simple expansión, sino a una estrategia cuidadosamente diseñada por parte de Merrell para posicionarse en un mercado en crecimiento.

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Los estados de México en que desembarca Merrell

El desembarco de Merrell en México se apoya en la experiencia y capacidad operativa de Grupo Piagui, que aporta infraestructura logística, conocimiento del consumidor y una red consolidada en tiendas departamentales y centros comerciales de alto nivel.

La estrategia incluye una presencia multicanal que abarca:

Tiendas propias: apertura de concept stores en ciudades clave como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

apertura de en ciudades clave como Ciudad de México, Monterrey y Departamentos de lujo: presencia en cadenas como El Palacio de Hierro y Liverpool.

presencia en cadenas como El Palacio de Hierro y Liverpool. E-commerce: plataforma digital para cobertura nacional y acceso a modelos especializados.

Qué ofrecerá Merrell en México

La propuesta de producto de Merrell es amplia y busca cubrir distintos perfiles de consumidor:

Hike & Trail: modelos icónicos como la línea Moab, enfocados en comodidad y durabilidad para destinos como el Nevado de Toluca o la Sierra Gorda.

modelos icónicos como la línea Moab, enfocados en comodidad y durabilidad para destinos como el Nevado de Toluca o la Sierra Gorda. Trail Running: calzado técnico para corredores de montaña.

calzado técnico para corredores de montaña. Lifestyle urbano: tenis y sandalias diseñados para el uso diario en zonas como CDMX

El auge del outdoor y el fenómeno “Gorpcore” impulsan el mercado

El contexto del mercado mexicano explica el momento elegido por Merrell para esta expansión. Por un lado, la diversidad geográfica del país, con parques nacionales y rutas de senderismo en crecimiento, ha impulsado la demanda de equipo técnico, con un aumento del 15% anual en los últimos tres años.

Por otro lado, el fenómeno del Gorpcore (el uso de prendas outdoor en la moda urbana) ha ganado fuerza después de la pandemia de COVID-19, en especial entre quienes priorizan funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad.

En este sentido, Merrell apuesta también por valores alineados con estas tendencias, como el uso de materiales reciclados y la economía circular.

Competencia, desafíos y proyección en el retail mexicano

El ingreso de Merrell no está exento de retos. La marca llega a competir en un entorno donde ya operan firmas de renombre como Salomon, The North Face y Columbia, que ya tienen una presencia consolidada en México.

Sin embargo, su principal diferencial radica en la promesa de “comodidad inmediata”, una característica que elimina la necesidad de adaptación del calzado y que ha sido clave en su posicionamiento global.

Además, la marca cuenta con el respaldo de Wolverine World Wide, una de las corporaciones de calzado más grandes del mundo, lo que garantiza innovación tecnológica en componentes como suelas Vibram y membranas Gore-Tex.

La llegada de Merrell no solo amplía la oferta para senderistas y atletas, sino que también dinamiza el sector retail en México. Con el soporte estratégico de Grupo Piagui, se cree que la marca tiene el potencial de posicionarse como un referente del calzado funcional en los próximos dos años.