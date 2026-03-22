Estos son los municipios del Estado de México por donde pasaría el tren México-Querétaro

El proyecto del tren de pasajeros México–Querétaro pretende conectar la Ciudad de México con Querétaro y pasaría por los barrios de Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyucan, donde ya genera preocupación por su impacto en la movilidad y la vida cotidiana. Ante este escenario, autoridades y vecinos comenzaron recorridos en la zona para valorar los impactos y evaluar las obras necesarias.

Para hacer frente a los cambios provocados por la nueva vía férrea, el gobierno municipal priorizaría la habilitación de tres puentes vehiculares y cuatro peatonales para atender la movilidad. Además, otros municipios analizan la situación de predios cercanos a la línea del nuevo tren.

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Las obras clave que cambiarán la movilidad en la zona donde pasará el tren México-Querétaro

Luis Domingo Zenteno Santaella, presidente municipal de Teoloyucan, confirmó que está prevista la construcción de al menos 3 puentes peatonales. Estos estarían ubicados en los barrios de Santa María Caliacac, Tepanquiahuac y Santiago.

El tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro implica un gran esfuerzo de integrantes del Gobierno de México: derecho de vía, estudios de movilidad e ingeniería, así como su ejecución a cargo de los ingenieros militares. Vamos avanzando. pic.twitter.com/LtA6GDYNzv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025

Además, plantean construir tres puentes vehiculares y la ampliación de un paso para automóviles localizado a la altura de la tienda Soriana. El puente Soriana, como se le conoce, conecta con municipios como Huehuetoca, Zumpango, Nextlalpan y Jaltenco, además de ser ruta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Zenteno Santaella precisó, además, que esperan construir los puentes vehiculares a la altura del Canal Santo Tomás, en la unión entre Teoloyucan y Coyotepec; otro en el punto conocido como Omexa y el otro en el cruce entre el Barrio de Santiago y Barrio de San Bartolo.

El avance del tren México–Querétaro ya genera preocupación por la movilidad local

Hasta el momento se han realizado cinco mesas de diálogo entre los pobladores locales y las autoridades para conocer más detalles sobre el proyecto del tren México–Querétaro y plantear dudas y propuestas. Mientras tanto, continúan las obras de la nueva línea ferroviaria.

Por Teoloyucan pasa un tramo de al menos 4 kilómetros de la red ferroviaria tren de pasajeros México–Querétaro, “pero nos pasa por el centro del municipio, territorio que por obras de gran impacto ha sido dividido, pues primero, en su momento, por obras del canal de desagüe del Emisor Poniente, por el Tren Suburbano al AIFA, por el Circuito Exterior Mexiquense y ahora por el nuevo medio de transporte masivo”, planteó el presidente municipal.

“El problema es que, es que, por ejemplo, en la zona del Emisor Poniente tenemos un solo paso, y queremos en ese tramo tengamos por lo menos dos puentes en diferentes lugares para cruzar el canal”, agregó.

Qué falta para las obras vinculadas a la construcción del tren México-Querétaro

No obstante, las obras relacionadas al proyecto de construcción de la nueva línea todavía deben superar algunos pasos. El presidente municipal de Teoloyucan confirmó que todavía se deben realizar un estudio técnico de suelo, la factibilidad de las propuestas sobre la ruta de obras y continuar con las mesas técnicas de trabajo.

En tanto, en Huehuetoca se encontrará una de las seis estaciones. Allí autoridades de la Procuraduría Agraria impulsan encuentros con el Ejido de Huehuetoca. En Coyotepec, se han llevado adelante entrevistas entre pobladores del barrio de La Planada y las autoridades locales, que se han comprometido a analizar el impacto que la obra férrea tendrá en la zona. De igual modo, la alcaldía de Coyotepec y pobladores han planteado la necesidad de construir puentes peatonales y vehiculares en puntos estratégicos, priorizando la seguridad, movilidad y bienestar de las familias de la zona.

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