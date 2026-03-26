Asesinan a balazos a Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua en Irapuato, Guanajuato

Durante la tarde de este jueves 26 de marzo se confirmó el asesinato de Roberto Castañeda Tejada, quien ocupara el cargo de director en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato (JAPAMI) en el estado de Guanajuato.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales de la alcaldesa Lorena Alfaro que se confirmó el asesinato del servidor público, el cual habría ocurrido durante la tarde de este jueves en el Barrio de San José cuando la víctima se encontraba a bordo de su camioneta.

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¿Qué le pasó a Roberto Castañeda en Irapuato?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento sobre el asesinato de Roberto Castañeda, la agresión habría ocurrido cuando la víctima se encontraba circulando a bordo de su camioneta sobre la calle Díaz Ordaz dentro del barrio de Irapuato, Guanajuato antes mencionado.

Se informó que tras el reporte al 911 sobre el ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona con la finalidad de dar con los responsables, esto sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Es importante recordar que apenas el pasado 22 de marzo el titular de JAPAMI encabezó junto a la gobernadora Libia García, la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la zona.

Alcaldesa de Irapuato condena asesinato de Roberto Castañeda

Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato, señaló que instruyó directamente a la SSC local mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado, esto con la finalidad de esclarecer el crimen, dar con los responsables y alcanzar justicia para el servidor público asesinado este 26 de marzo.

“A su familia, a sus amigos y a quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado, les expreso mi más sincera solidaridad y todo mi acompañamiento en este momento tan doloroso”, señaló la alcaldesa vía redes sociales.

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