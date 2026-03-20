Ni Jalisco ni CDMX: el estado de México que dio un giro histórico en seguridad este 2026

En Guanajuato, la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación permanente con el gobierno estatal han dado como resultado una reducción de 65% de los homicidios dolosos entre febrero de 2025 y enero de 2026, confirmó días atrás la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Específicamente, el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos en Guanajuato pasó de 12.71 a 4.45, siendo 2025 el año más bajo desde 2018, detalló la mandataria desde Irapuato.

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Las medidas oficiales para que Guanajuato diera un giro en seguridad

Claudia Sheinbaum destacó la estrategia y la coordinación permanente entre la gobernadora y las fuerzas estatales para reducir la estadística de homicidios dolosos en el Estado.

“Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con el mayor número de homicidios, a la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios pero se ha reducido de una manera muy importante, entre otras cosas porque al cierre del 2025 sigue siendo el estado con más homicidios porque entre enero y febrero todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción”, destacó la presidenta mexicana.

“Este es un trabajo muy importante de las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina; Defensa principalmente que actúa aquí en Guanajuato, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Secretaría”, sostuvo la mandataria.

Y subrayó: “Como bien dijo el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y Marcela (Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), entre febrero y abril hubo detenciones relevantes de grupos muy violentos y eso permitió que iniciara un proceso de reducción y este es un trabajo de todos los días”.

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Los homicidios se redujeron en Guanajuato

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que el promedio de víctimas de homicidio doloso por año tuvo una disminución del 19 % al pasar de 8.6 en 2024 a 7 en 2025. Además, enero de 2026 fue el enero más bajo desde 2018 al registrar una reducción de 62 %, según reportaron las autoridades.

En cuanto a los delitos de alto impacto, Figueroa Franco señaló que también presentan una tendencia a la baja en Guanajuato con una reducción de 35 % respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 45.35 a 29.65 en enero de 2026.

Por otro lado, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 fueron detenidas 4400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 6400 armas de fuego, más de 5 toneladas de droga (incluyendo 1000 pastillas de fentanilo) y se desmanteló 1 laboratorio para la producción de metanfetaminas, detalló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario añadió que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, se detuvo a 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios.

Sumado a lo anterior, como parte del eje de Atención a las causas, en Guanajuato las Mesas de Paz estatales tuvieron 346 sesiones, una interestatal y 3441 regionales, en las que se suscribieron 730 acuerdos, detalló la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

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“En municipios prioritarios, se efectuaron 273 Jornadas por la Paz, se realizaron 46.120 visitas casa por casa en 84 colonias, se instalaron 77 Comités de paz, 108 Ferias de Paz y se recuperaron 45 espacios públicos. Mientras que, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 11 de febrero de 2025, en 7 municipios se intercambiaron de forma voluntaria 352 armas de fuego por dinero en efectivo”, añadió el reporte oficial.

La estrategia para fortalecer la seguridad continúa en Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció a Sheinbaum por priorizar la recuperación de la paz y la seguridad de las familias de Guanajuato y destacó que la reducción en el promedio de homicidios dolosos es muestra de que la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México funciona.

Por su parte, la presidenta mexicana sostuvo que continuarán trabajando en pos de la seguridad del Estado. “Más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’”, sostuvo. Y concluyó: “Nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato es seguir trabajando todos los días”.

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