Mientras la multa por usar el celular al conducir en Jalisco cuesta hasta $2,932, esta es la sanción en Querétaro

La multa por usar el celular al conducir en Jalisco asciende hasta los $2,932 pesos, pero en este estado cuesta menos que en Querétaro, donde la sanción es más severa ya que además del impacto económico, implica la quita de 3 puntos en la licencia de forma adicional.

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¿Cuál es la multa por usar el celular al manejar en Querétaro?

El Reglamento de Movilidad del Estado de Querétaro establece, en su artículo 73, sanciones para quienes utilicen objetos que distraigan durante la conducción. La multa va de 30 a 35 veces el valor de la UMA.

El valor actual de la UMA es de $117.31 pesos. Esto equivale a una sanción de entre $3,519.30 y $4,105.85 pesos para quienes conduzcan con el celular en la mano en territorio queretano.

Los dispositivos de apoyo a la conducción, como mapas y navegadores GPS, tampoco tienen libre uso. El reglamento exige que su consulta se realice con el vehículo detenido, sin excepción ni distinción entre tipos de vía.

La multa por usar celular en Querétaro marca una diferencia importante frente a otras sanciones estatales|Getty Images

Motivos por los que los conductores usan el celular mientras manejan

El número de conductores que manipulan su teléfono al volante es alto. Las probabilidades de un accidente se multiplican hasta cuatro veces durante una llamada, y hasta 23 veces con la manipulación activa del dispositivo.

Las razones detrás de este comportamiento son variadas y, en muchos casos, consideradas urgentes por quienes las practican:

Realizar o contestar llamadas telefónicas

Navegar con mapas o GPS en tiempo real

Controlar la música o aplicaciones de audio

Enviar mensajes o usar WhatsApp

Revisar redes sociales

Mirar la pantalla para contestar una llamada o leer un mensaje toma entre cuatro y siete segundos. Ese intervalo —breve pero crítico— basta para perder el control del vehículo en cualquier tipo de vía.