¡Prepárate! Convocan a un apagón en TODO México este 28 de marzo; CFE no tiene nada que ver

¿No habrá luz en tu colonia? En redes sociales ya circula la alerta sobre un supuesto apagón en todo México, pero no se trata de un corte de luz programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino de una acción voluntaria a nivel global conocida como Hora del Planeta.

Si también creías que la CFE te iba a cortar la luz por posibles trabajos de reparación y mantenimiento de la red eléctrica, en adn Noticias, te explicamos qué significa la Hora del Planeta y por qué no habrá luz en México.

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Anuncian apagón masivo en México el sábado 28 de marzo

El llamado “apagón en México” del próximo 28 de marzo ha generado confusión en redes sociales, al anunciarse como un corte de luz inevitable o incluso que podría estar programado por la CFE. Sin embargo, no se trata de una falla eléctrica ni de una medida oficial, sino de una iniciativa impulsada por la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), que invita a apagar las luces de hogares, edificios y monumentos hora como símbolo de conciencia ambiental.

OJO: El apagón será completamente voluntario y está programado para realizarse el próximo sábado 28 de marzo de 20:30 a 21:30 horas (tiempo local). Durante ese lapso, millones de personas alrededor del mundo participarán en esta acción simbólica contra el cambio climático.

De tal manera, se espera que no solo haya un apagón en México, sino en muchas partes del mundo, siempre y cuando millones de personas participen.

¿Qué es la Hora del Planeta y qué hay que hacer?

La Hora del Planeta es una campaña global que busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del consumo energético y la urgencia de cuidar los recursos naturales. No implica sanciones ni interrupciones reales del servicio eléctrico por parte de la CFE.

Para participar en la Hora del Planeta solo tienes que hacer lo siguiente:

Apaga las luces de tu casa durante una hora

Desconecta aparatos electrónicos innecesarios

Aprovecha para reflexionar sobre el consumo de energía

En ediciones anteriores, ciudades de todo el mundo han apagado monumentos icónicos como forma de sumarse al movimiento, reforzando el mensaje de sostenibilidad.

Aunque el término apagón en México puede generar alarma, la realidad es que se trata de una oportunidad para contribuir de forma simbólica al cuidado del planeta. ¿Te gustaría participar?