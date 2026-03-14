Apagón CFE este domingo 15 de marzo en varias colonias de México

¡Apagón programado para hoy! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este domingo 15 de marzo un corte de energía eléctrica que dejará sin servicio durante varias horas a residentes de varias colonias del municipio de Agua Prieta, Sonora, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución.

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¿Dónde hay apagón CFE este domingo?

El corte de energía afectará a las colonias Ferrocarril y Centro, y estará vigente de las 06:00 a las 11:00 horas, con una duración estimada de cinco horas. Según la CFE, estas labores permitirán instalar equipos para reforzar la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona.

La paraestatal destacó que la interrupción del servicio es necesaria por motivos de seguridad, tanto para el personal que realizará los trabajos como para los ciudadanos. Asimismo, pidió comprensión a los usuarios durante el tiempo que duren las labores.

Para reportes, dudas o aclaraciones, la CFE habilitó el número de atención 071.

De no presentarse contratiempos técnicos o climáticos, el servicio se restablecerá una vez concluidas las labores de mantenimiento dentro del horario previsto.

Ante el corte programado, CFE llamada a la población a tomar previsiones básicas: cargar teléfonos y dispositivos electrónicos, resguardar alimentos que requieran refrigeración y desconectar aparatos sensibles para evitar daños cuando vuelva la energía.

También se sugiere a negocios y servicios que operan el fin de semana considerar el horario del apagón para ajustar sus actividades y mitigar afectaciones económicas o de atención al público.

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