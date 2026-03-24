Apagón CFE miércoles 25 de marzo en siete comunidades de México; lista

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un corte programado de servicio eléctrico programado para el miércoles 25 de marzo de 2026. Este apagón afectará diversas comunidades, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

De acuerdo con información oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo durante un lapso de cuatro horas, en un horario de 06:00 a 10:00 de la mañana. Te contamos los detalles para que tomes previsiones.

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¿Dónde hay apagón CFE hoy 25 de marzo 2026?

Las autoridades detallaron que este corte impactará tanto la cabecera municipal como zonas rurales de Badiraguato, Sinaloa, donde se busca optimizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.



Tameapa

Surutato

San José del Llano

La Tuna

San Javier

Santiago Caballeros

Huixiopa

La CFE explicó que estas interrupciones son necesarias para realizar labores técnicas que fortalezcan la red eléctrica, además de garantizar la seguridad tanto del personal que ejecuta los trabajos como de la población en general.

Asimismo, la paraestatal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como desconectar aparatos eléctricos sensibles, ya que podrían presentarse variaciones de voltaje al restablecerse el servicio.

Se prevé que el apagón de CFE hoy afecte actividades cotidianas en hogares, comercios, escuelas y centros de salud, especialmente durante las primeras horas del día, por lo que se exhorta a la ciudadanía a planificar con anticipación.

Ante cualquier eventualidad se puede llamar al 071.

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