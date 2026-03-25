Se registra explosión en gasera de Chalco, Edomex; hay negocios destruidos

Este miércoles se registró una explosión y un incendio en una gasera ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México, que dejó al menos una persona lesionada, así como locales y viviendas con daños estructurales.

La explosión se registró cerca de las 5:30 de la mañana por acumulación de gas debido a una fuga, informó la coordinadora nacional de Protección Civil ( CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

🚨#AlertaADN



Luego de la explosión e incendio en una gasera de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco,#Edomex, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó un operativo en la zonahttps://t.co/Wqxpt5HbTI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

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Negocios y viviendas destruidas

La titular de la CNPC señaló que la explosión e incendio se registró al interior de la estación de carburación "Energético de Chalco", que se encuentra en calle Tierra y Libertad.

La emergencia dejó un balance de 3 negocios con daños estructurales, 2 casas dañadas y 1 deportivo con afectaciones en su ventanal.

El incendio ya fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Chalco y para descartar cualquier riesgo en el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), CNPC, la Policía Municipal y personal del Centro Regional de Protección Civil Estatal región Amecameca.

La @CNPC_MX de la @SSPCMexico, #INFORMA:



A las 05:10 se registró explosión e incendio al interior de estación de carburación con razón social “Energético de Chalco”, ubicada en calle Tierra y Libertad, municipio de Chalco.

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1 de 4 — Laura Velázquez Alzúa (@laualzua) March 25, 2026

Negocios sin seguro que los cubra

A través de redes sociales ya se viralizan los daños que dejó la explosión que despertó a los vecinos del municipio y que dejó graves pérdidas a los dueños de negocios, pues no cuentan con un seguro que cubra los gastos.

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