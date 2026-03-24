De los 45°C a las heladas: 15 estados en guardia por un clima de contrastes y descargas eléctricas hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy martes 24 de marzo de 2026 anticipa clima contrastante en gran parte del territorio nacional, incluida la CDMX: lluvias con descargas eléctricas en al menos 15 estados, mientras que persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde.

De acuerdo con el organismo, un canal de baja presión en el sureste, combinado con el ingreso de humedad del mar Caribe, será el principal detonante de precipitaciones en el sur y sureste del país, además de la península de Yucatán.

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¿En qué estados lloverá hoy 24 de marzo?

El SMN detalló que se esperan lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país. Las más fuertes, se registrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

También se prevén intervalos de chubascos en entidades del occidente y centro como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. En tanto, lluvias aisladas podrían presentarse en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas regiones, caída de granizo, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

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Temperaturas extremas: calor intenso y heladas en el mismo día

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará dominando gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.

Asimismo, valores de 35 a 40 grados se pronostican en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, durante la madrugada persistirán bajas temperaturas con posibles heladas en zonas serranas. Se prevén mínimas de -5 a 0 grados en regiones de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como de 0 a 5 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

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Clima en CDMX y Edomex hoy

Para el Valle de México, el pronóstico indica cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco, con presencia de bancos de niebla en zonas altas, por lo que en algunas alcaldías de CDMX se activó alerta amarilla.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En CDMX, la temperatura mínima será de entre 8 y 10 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre los 23 y 25 grados. En Toluca, se anticipa una mínima de 2 a 4 grados y una máxima de 19 a 21 grados.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, así como tomar precauciones ante cambios bruscos de temperatura y condiciones meteorológicas adversas.



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