California registra un extraño fenómeno que causa derrapes de autos en la lluvia
La combinación de agua, aceites y grasa acumulados sobre el asfalto genera una superficie peligrosa que dificulta el frenado de autos por este extraño fenómeno en California
En California ocurre un extraño fenómeno durante las primeras lluvias después de largos periodos secos, cuando las rutas resbaladizas aumentan el riesgo de accidentes.
La combinación de agua, aceites y grasa acumulados sobre el asfalto genera una superficie peligrosa que dificulta la maniobrabilidad y el frenado de los autos.
El riesgo más preocupante para los conductores es el hidroplaneo, que sucede cuando se forma una capa de agua entre las ruedas y el asfalto, provocando la pérdida de contacto de autos sobre la carretera.
Durante este fenómeno un pequeño cambio de dirección, el uso de los frenos o una ráfaga de viento puede desencadenar un deslizamiento y pérdida de control.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Lea también: 5 tips clave para agilizar tu trámite en el DMV California y evitar multas
¿Por qué las rutas se vuelven resbaladizas con lluvia en California?
Las precipitaciones intensas generan acumulación de agua sobre residuos de aceite y polvo, lo que reduce la fricción entre los neumáticos y el pavimento. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) señala que este efecto aumenta el riesgo de derrapes y accidentes viales incluso a velocidades moderadas.
Los tramos más peligrosos incluyen puentes, elevados y calles sombreadas, donde la humedad persiste más tiempo y la superficie permanece resbaladiza.
La combinación de lluvia, desechos acumulados y hojas que obstruyen desagües también pueden provocar inundaciones localizadas y reducir la visibilidad de los conductores.
Estos factores elevan la probabilidad de colisiones por alcance, derrapes individuales y choques múltiples en autopistas. Expertos señalan que incluso conductores experimentados deben extremar precauciones durante los primeros episodios de lluvia intensa.
¿Cómo conducir seguro durante lluvias y evitar el hidroplaneo?
Para reducir el riesgo de hidroplaneo, las autoridades recomiendan reducir la velocidad en presencia de charcos y evitar maniobras bruscas como cambios de carril o frenadas repentinas.
Igualmente, es fundamental nunca frenar de golpe, ya que esto puede provocar la pérdida total de control del auto.
El DMV y especialistas en seguridad vial aconsejan mantener mayor distancia entre vehículos y verificar que los neumáticos estén correctamente inflados. Además, se debe usar luces bajas para mejorar la visibilidad y eliminar distracciones dentro del auto.
Licencia de conducir con ITIN: Estados que la aprueban en 2026
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.