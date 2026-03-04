Una lluvia de tornados de rápida formación amenaza estos estados de EUA

inklusion.png Sitio accesible
La intensidad y rapidez de formación de los tornados actuales ha generado preocupación entre expertos y comunidades locales que se mantienen a la expectativa por los efectos de la lluvia

Una lluvia de tornados amenaza a estados de Estados Unidos
Meteorólogos explican que la inestabilidad atmosférica en Estados Unidos puede mantenerse varios días

Escrito por: Jackelin Díaz | Stoic Media

Seis estados del sur y centro de Estados Unidos se encuentran bajo alerta por una serie de tornados de rápida formación acompañados de lluvia, granizo y vientos intensos.

Las agencias meteorológicas de EEUU advierten estableció un nivel de riesgo 2 de 5 para los tornados que se pudieran formar, mientras que las condiciones incluyen granizo superior a 2,5 centímetros de diámetro y vientos que podrían superar los 113 kilómetros por hora.

¿Cuáles son los estados que están bajo amenaza o advertencia de tornados?

Las zonas bajo amenaza incluyen Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Misuri y partes de Mississippi y Tennessee. La combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con frentes fríos del norte genera condiciones ideales para la formación de supercélulas, capaces de producir tornados y granizo de gran tamaño.

Meteorólogos de Fox Weather explican que la inestabilidad atmosférica puede mantenerse varios días, provocando ráfagas de viento superiores a 90 km/h y granizo de hasta 5 centímetros de diámetro. Este fenómeno no solo representa un riesgo para viviendas y vehículos, sino también para actividades al aire libre y desplazamientos en carretera.

¿Qué provoca la formación de lluvias de tornados?

El choque de masas de aire cálido y frío crea inestabilidad en la atmósfera, favoreciendo la aparición de supercélulas con núcleos giratorios. La alta humedad y la corriente en chorro elevada (vientos rápidos a gran altura) permiten que las tormentas se mantengan organizadas y potentes durante varias horas.

Este tipo de sistemas meteorológicos es más frecuente en primavera y principios de verano, pero la intensidad y rapidez de formación de los tornados actuales ha generado preocupación entre expertos y comunidades locales.

Consejos de seguridad para la llegada de la lluvia de tornados

  • Mantener un lugar seguro dentro de casa, como un sótano o habitación interior sin ventanas.
  • Seguir alertas oficiales a través de radios, aplicaciones o medios locales.
  • Evitar salir durante la lluvia y no intentar acercarse a tornados o zonas afectadas.

