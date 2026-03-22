¡Ya es oficial! Fecha EXACTA en la que cierra el Costco más grande de México en abril

Costco es una de las tiendas favoritas de los mexicanos , pues no solo ofrecen productos únicos, sino que consienten a sus clientes con promociones exclusivas y precios de mayoreo imperdibles; por eso, si eres cliente, es o,portate que sepas que todas las sucursales cerrarán por 24 horas en el mes de abril.

Si acostumbras hacer las compras para tu hogar los fines de semana, te recomendamos que sigas leyendo, porque muy pronto viene el cierre de tiendas Costco en México, que podría afectar tus planes. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo cerrará Costco en abril?

Las tiendas Costco se han convertido en una de las favoritas en México porque en sus sucursales de toda la República se puede encontrar productos que no encuentras en otras tiendas en México como el delicioso Cheesecake, que se ha convertido en un producto obligado para los mexicanos.

Se trata de tiendas que tienen un modelo de club de precios con membresías para clientes, que permite obtener productos exclusivos, ofertas imperdibles y beneficios adicionales como:

Examen de la vista profesional sin costo

Examen de audiometría sin costo

Limpieza de lentes y ajuste de armazón sin costo

Mantenimiento preventivo de auxiliares aduditivos

Productos exclusivos en línea

Calibración de presión de llantas sin costo

No obstante, es importante que sepas que en el mes de abril, Costco cerrará sus puertas en todas las sucursales de México. No se trata de un adiós definitivo, sino de un cierre de 24 horas con motivo del Domingo de Pascua.

El cierre de tiendas Costo será el próximo domingo 5 de abril de 2026.

Pero, no te preocupes, si necesitas hacer alguna compra para aprovechar alguna promoción en línea puedes hacerlo.

¿Cuál es la tienda Costco más grande en México en 2026?

Costco llegó a México en febrero de 1992, inaugurando su primera sucursal en Ciudad Satélite, Edomex, bajo el nombre de Price Club y en alianza con Comercial Mexicana. Las tiendas en México comenzaron a cambiar su nombre a Costco,en 1997, tras la fusión con Price Club.

Desde entonces, Costco ha ido aumentando su número de sucursales en México y muy pronto, promete contar con la sucursal más grande de Latinoamérica en la capital de Querétaro. No obstante, hasta marzo de 2026, la sucursal más grande de Costco se encuentra en San Isidro, en Zapopan, Jalisco.

Costco San Isidro cuenta con estacionamiento para 700 vehículos y una amplia oferta de productos de todo tipo, además una gasolinera de la cadena comercial, con 30 líneas de abastecimiento.

¿Cuáles son las tiendas Costco mejor calificadas en la CDMX?

Si vives en la CDMX, te contamos que tienes muchas opciones para realizar tus compras. Las tiendas Costco de la CDMX mejor calificadas son las siguientes:

Costco Santa Fe : Considerada de las más grandes y tranquilas del Valle de México

: Considerada de las más grandes y tranquilas del Valle de México Costco Interlomas : Muy bien valorada por su ubicación y buena gestión de inventario

: Muy bien valorada por su ubicación y buena gestión de inventario Costco Mixcoac : Una opción céntrica bien calificada

: Una opción céntrica bien calificada Costco Polanco y Lindavista: Sucursales consolidadas y de alta demanda

Los horarios de las tiendas Costco son: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche. Sábado de 9:00 a.m. a 9:30 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.